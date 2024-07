Egyiptomi csapás - borzalmasan fájó vereséget szenvedett a férfi kéziválogatott

Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Oimpiai Játékokról, Párizsból.

A magyar férfi kézilabda-válogatott számára már az első mérkőzés is sorsdöntővé nemesedett a párizsi olimpia első teljes versenynapján. A mieink ugyanis egy olyan hatosba kerültek, amelyben a norvégok, a franciák és a dánok is ott vannak. Mivel ebből a hatosból is négy csapat jut tovább,

kézenfekvő volt, hogy nekünk elsősorban az Egyiptom és az Argentína elleni meccsekre kellett koncentrálni.

Szombaton délelőtt 11 órakor pedig mindjárt az északafrikai csapat magasodott előttünk.

2023 januárjában a svédországi férfi világbajnokságon a 7. helyért zajló meccset játszottuk velük és kaptunk ki tőlük hosszabbításban. Az a stockholmi mérkőzés az idevezető út egyik állomása volt. Chema Rodriguez a kapuba Bartucz Lászlót állította, Mikler Roland ezen a napon a tartalékok között szerepelt.

Bartucz László nem sokat találkozott az első félidőben a labdával

Fotó: AFP

Az első magyar gólt ezen az olimpián Imre Bence lőtte hetesből, de ekkor már 2-0-ra Egyiptom vezetett. Nem kezdődött tehát számunkra jól ez a meccs. mert hamarosan 4-1 lett az állás.

A támadásbeli hibák, a rossz bejátszások megbosszulták magukat,

ráadásul Egyptom azonnal elővette a 7 a 6 elleni játékot. Lábbal nagyon könnyen vert meg bennünket a meccs elején az ellenfél, s ezt nem volt annyira jó látni. A 10. percben Elderaa góljával 6-3 oda, de ekkor még pár perc alatt vissza tudtunk jönni egy gólra. Iszonyatosan gyors tempót diktált Egyiptom, ezt nem tudtuk követni. Két perc alatt három egyiptomi gól született, nem csoda hát, hogy a magyar szövetségi kapitány időt kért.

Hiába. A Veszprémben játszó Omar Yahia szinte emberfeletti módon játszott, az egyiptomi csapat kispadján ülő ex-szegedi Juan Carlos Pastor mintha olvasta volna a magyar csapat játékát. A 16. percben 15-7-re vezetett Egyiptom, amely egészen elképesztő volt. Erre azt hiszem, senki sem számított.

Ekkor kapust cserélt a magyar csapat, hátha Palasics Kristófnak jobban megy a védés.

Hosszú szünet után Fazekas Gergő jelentkezett egy góllal, de ezzel is 7 gól volt a különbség, amely hamar visszament nyolcra.