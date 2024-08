Böde-Bíró Blanka: Ez nem az igazi arcunk volt

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A magyar női kézilabda-válogatott az első félidő közepétől kezdve futott az eredmény után, és végül nem sikerült utolérnie a hollandokat. A továbbjutását már korábban bebiztosító magyar együttes így a csoportja harmadik vagy negyedik helyén végez, és biztosan egy skandináv (norvég, svéd vagy dán) ellenféllel csap össze a keddi, lille-i negyeddöntőben. A csoportkör zárása, a Hollandia elleni találkozó után Golovin Vlagyimir, Böde-Bíró Blanka és Vámos Petra többek között az Origo Sport mikrofonja előtt nyilatkozott.

Golovin Vlagyimir nem volt maradéktalanul elégedett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Az egész meccs nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Valahogy ma nagyon gépiesen játszottunk támadásban és védekezésben is. A második félidőre a védekezés feljavult, ebben Blani [Böde-Bíró Blanka] is sokat segített, de amikor lehetőségünk lett volna, akkor belehibáztunk. Biztos közrejátszott a fáradtság és a 9 órás kezdés, de ezek a tényezők a hollandoknál is jelen voltak – mondta a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir. –

Előzetesen is nagyjából a csoport harmadik helyében reménykedtünk, ezt úgy tűnik, sikerül is megszerezni.

A negyeddöntőben, ha nincs meglepetés, akkor leginkább a svédek ellen játszhatunk. Nemrég [az olimpiai selejtezőtornán] játszottunk már velük, de ez egy teljesen más meccs lenne."

Vámos Petra jobban örülne, ha nem Norvégia lenne a negyeddöntős ellenfél

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Sok hiányérzet maradt bennem, jó lett volna győzelemmel járni a csoportot. Valószínűleg a papírforma alapján is erősebbek nálunk a hollandok, de ma mi a tudásunk alatt játszottunk, kulcspillanatokban nem tudtunk feljebb váltani. Így is sok pozitívumot tudunk hazavinni, a csoportmeccseinkből lehet építkezni – nyilatkozta Vámos Petra. –

Talán a svéd vagy a dán csapat játéka jobban feküdne, mint a norvégé,

de akárkit kapunk a negyeddöntőben, mindhárom skandináv ellenfél ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok. De úgy érzem, sikerült már megmutatni, hogy bárkivel is játszunk, annak számolnia kell velünk, mert óriási bennünk a küzdőszellem."

Böde-Bíró Blanka sem a saját, sem a magyar válogatott teljesítményével nem volt elégedett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Böde-Bíró Blanka szerint muszáj lesz javítani a csapat játékán az olimpiai kézilabdatorna negyeddöntőjére

„Csalódott vagyok, mert nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogyan szerettük volna. Az első félidőben én sem tudtam annyit hozzátenni, mint kellett volna, de a csapattól később sem jött az átütő erő – értékelt a 33%-os védési hatékonysággal záró Böde-Bíró Blanka. – Sikerült elérni a célt, és eljutni Lille-be, de az ember mindig többet akar, ezért is van most bennem hiányérzet.

Meg kell nézni, miben hibáztunk, mert ez ma nem az igazi arcunk volt. A negyeddöntőben nem szabad úgy kézilabdáznunk, ahogyan ma tettük."

A magyar női kézilabda-válogatott a Norvégia-Svédország-Dánia trióból kap ellenfelet a legjobb nyolc között. Az, hogy ki lesz Golovin Vlagyimir együttesének ellenfele a keddi, lille-i negyeddöntőben, szombaton este derül ki.