Drámai csata a női vízilabda-válogatott olimpiai negyeddöntőjén

Garda Krisztina szerezte a magyar női vízilabda-válogatott, amerikaiak elleni olimpiai negyeddöntőjének első gólját

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második játékrész elején is folytatódott a szenzációs magyar védekezés, ez pedig olykor az amerikaiakat el is bizonytalanította, amely a rossz emberelőnyös játékukon és a pontatlan passzaikon is meglátszott. Ugyanakkor hátul az ellenfél is nagyon jól tartotta magát, a negyed első fele ezúttal sem hozott gólt. Bő négy perc után aztán az Egyesült Államok először használt ki egy emberelőnyt, Tara Prentice egyenlített (2-2).

Az amerikaiaknál folytatódott a Johnson-parádé, 15 perc után már 11(!) védésnél járt a kapus,

a félidő utolsó percében pedig először szerezte meg a vezetést az ellenfél, Jewel Roemer góljával (2-3) – egygólos hátrányban jött a szünet tehát Szilágyi Dorottyáéknak.

Gurisatti Grétáék végig fej fej mellett haladtak az amerikaiakkal

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A harmadik negyed eleje is nehézkesen indult támadás szempontjából, de másfél perc után sikerült végigvinni egy kontratámadást, Keszthelyin pedig nem fogott ki az addigra már 13 védésnél járó Johnson (3-3)! Az amerikaiak is szenvedtek elöl, egy kettős emberelőny kellett az újabb góljukhoz: Steffens bő három perc után volt eredményes (3-4). De a kétgólos különbség nem alakult ki – nem is alakulhatott,

Faragó Kamilla ugyanis egy hatalmas, kapufás góllal egyenlített (4-4).

A játékrész hátralévő három perce megint az elrontott lövésekről és a remek védekezésekről szólt, így 4-4-es állásról kezdődhetett az utolsó nyolc perc.

Keszthelyi Rita ezúttal is a magyar válogatott kulcsemberei közé tartozott

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nem változott a játék képe a folytatásban sem, egyik oldalon sem voltak igazán könnyű lövések, és akkor is a helyükön voltak a kapusok. Az amerikaiak támadásán Adam Krikorian szövetségi kapitány időkérése sem segített, utána is csupán egy érvénytelen gólig jutott a háromszoros címvédő. Azomban a túloldalon, Mihók Attila időkérését követően is a kapufán csattant a labda, továbbra sem esett tehát gól a negyedik negyedben. Öt perc és egy kettős emberelőny kellett hozzá, hogy ez megtörjön: Rachel Fattal az amerikaiakat juttatta előnyhöz (4-5). A magyar emberelőny kimaradt, majd a kapufa volt a mieinkkel, így másfél perccel a vége előtt ismét az egyenlítésért lehetett támadni. Ekkor azonban Johnson védés helyett labdaszerzésben remekelt, a magyar kispadnál reklamáló Cseh Sándort pedig válaszul a játékvezetők piros lappal kiállították.