A szerdai negyeddöntőkből az esélyesebb párosok jutottak tovább a párizsi olimpia strandröplabdatornáján, így a nőknél svájci és ausztrál mellett, brazil és kanadai páros, míg férfiaknál német, norvég, svéd és katari kettős jutott a legjobb négy közé. Ezúttal is nagyon sokan követték figyelemmel az ötkarikás játékokon a mérkőzéseket, ami nem is meglepő, mivel nemcsak klasszis játékosok, de hihetetlenül szépek is a pályán lévő röpisek.

A nőknél a 2022-es világbajnok, tavaly vb-ezüstérmes, első helyen kiemelt brazil Ana Patrícia és Duda Lisboa két sima szettben búcsúztatta a Tokióban negyedik lett Anastasija Kravcenokát és Tina Graudinát, s az elődöntőben a három éve második ausztrál Mariafe Artacho del Solarral és Taliqua Clancyvel találkozik. Brandie Wilkerson (j) és Melissa Humana-Paredes kanadai duó is elődöntőbe jutott az olimpián

Fotó: AFP A Melissa Humana-Paredes, Brandie Wilkerson kanadai duó is bejutott a legjobb négy közé, csakúgy mint a kétszeres Európa-bajnok svájci Nina Brunner, aki ezúttal Tanja Hüberli oldalán vágott neki a játékoknak. Íme, a szerdai játéknap legszexibb fotói:

Galéria: Kialakultak az elődöntő párosításai az olimpia egyik legforróbb sportjában 1/14 A kanadai duó, Brandie Wilkerson és Melissa Humana-Paredes ünnepel egy megszerzett pontot

