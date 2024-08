Fordulatos meccsel zárta a csoportját a kézilabda-válogatott

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A B jelű hatos második helye volt a tét a Magyarország-Hollandia találkozónak az olimpiai női kézilabdatorna csoportkörének utolsó fordulójában. A holland és a magyar válogatott is csupán a házigazda franciáktól kapott ki az első négy körben, így biztos továbbjutóként várhatták a szombat reggeli találkozót a délpárizsi 6-os számú arénában. A hangulat nagyszerű volt, ugyanis a magyarok meccsét követően a délelőtti blokkban rendezték meg a címvédő Franciaország utolsó csoportmérkőzését is Spanyolország ellen, így a korai kezdés ellenére majdnem telt ház volt. Ugyanakkor a szurkolás több száz holland és magyar torokból érkezett inkább. Az összecsapás előtt Golovin Vlagyimir két helyen is változtatott a magyar keretben: Janurik Kinga helyére Szemerey Zsófi, míg Debreczeni-Klivinyi Kinga helyére Kácsor Gréta került.

Kiváló hangulatot teremtettek a szurkolók a szombat reggeli Magyarország-Hollandia női kézilabda-mérkőzésen, a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Rendkívül kiegyenlítetten indult a mérkőzés, sokáig egyik csapat sem tudott ellépni két góllal, tulajdonképpen felváltva születtek a gólok a két oldalon. Ez egészen a 17. percig így zajlott, amikor először alakult ki kétgólos különbség – 10-8-as holland vezetésnél Golovin időt is kért. Ez azonban ezúttal nem hatott, és a hollandok előbb három-, majd négygólos előnyre tettek szert. Klujber Katrin gólja zárta le a 0-4-es sorozatot, de a védekezés továbbra sem állt össze, így Böde-Bíró Blankát Szemerey váltotta a kapuban.

Klujber Katrin négy gólig jutott az első félidőben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ez megtette a hatását, az ellenfél több technikai hibát is elkövetett, két magyar lerohanásgól után, 12-13-nál pedig a hollandok (Győrt is irányító) svéd szövetségi kapitánya, Per Johansson kért időt. A következő percekben végig egy-két gól maradt a különbség,

a félidő hajrájában viszont megint elléptek a hollandok.

Ziccerük volt a közte öthöz is, ám a kapuba visszaálló Böde-Bíró bravúrt mutatott be, így erre nem került sor. Az első 25 percben összesen egy védése volt a magyar kapusoknak, a félidő végére azonban a Fradi kapusa már négynél járt – szünetben így is 19-16-ra Hollandia vezetett.