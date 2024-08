Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Kigaliból, Ruandából.

A magyar női kosárlabda-válogatott két lépésre volt attól, hogy kivívja a lehetőségét a 2026-os női világbajnokság selejtezőjében való részvételre. Ehhez az első lépést szombaton kellett megtenni Kigaliban Nagy-Britannia ellen.

A BK Arénában és környékén ezen a napon már rendkívüli készültség uralkodott, hiszen a magyar-brit elődöntőt követően a Ruanda-Szenegál összecsapást a helyszínen tekintette meg Paul Kagame, Ruanda elnöke. Ezért már kora délután a rendőrség lezárta az összes csarnok felé vezető utat és csak azokat engedték át, akik be tudták bizonyítani, hogy dolguk van az Arénában. A levegőben drónok repkedtek, a kocsik motorháztetőit is kinyitották. A taxikat a csarnok közelébe sem engedték.

A magyar női kosárlabda-válogatott a ruandai vb-előselejtező elődöntőjében Nagy-Britannia ellen lépett pályára

Fotó: fiba.basketball

Rögtön a kezdés után azonnal egymásnak rontottak a felek. A születésnapos Határ Bernadett kettesére a britek triplával válaszoltak és vezettek is 3-2-re. Innentől fogva a magyar csapat percei jöttek és 8-3-as vezetésünknél semmi jel nem utalt arra, hogy a meccs első időkérése Völgyi Péteré lesz. A brit csapat távolról nagyon eredményesen tüzelt, két triplával újra átvették a vezetést (8-9), ekkor kellett időt kérnie a magyar kapitánynak. Holly Winterburn hármasaival nem tudtunk mit kezdeni.

Ez az időkérés alaposan átrendezte a meccset, mert az ezt követő időszakban a britek 6, míg a magyarok 15 pontot szórtak. Elsősorban Kiss Virág vezetésével tudtunk fokozatosan ellépni az ellenféltől, de kellett ehhez Dombai Réka és Studer Ágnes sikeres triplája is. Az első szünetben tehát Magyarország 23-15-re vezetett.

Kiváló védekezéssel kezdte a meccset a magyar csapat

Fotó: fiba.basketball

Sült a keze Kiss Virágnak és a többieknek is, ráadásul többször úgy dobtunk kosarat, hogy az ellenfél még oda is ütött egyet. A brit csapat 32-17-es magyar vezetésnél kért időt, mert tudták, számukra elmehet ez a meccs. Minden hiába, mert a nagyszerűen védekező magyarok támadásban is remekeltek, majd Lelik Réka is csatlakozott a hárompontost dobók közé. 37-19-nél már csaknem 20 pont volt a mieink előnye.