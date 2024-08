Elképesztően szoros meccset játszott a magyar pólóválogatott az olimpián

A magyar csapat az első fordulóban a házigazda franciákat verte meg egy góllal, majd háromgólos vereséget szenvedett az Európa-bajnok spanyolok elleni csoportrangadón, legutóbb pedig magabiztosan győzte le Japán csapatát. A magyar csapathoz hasonlóan az ausztrálok is csak a spanyoloktól kaptak ki eddig, a torna bombameglepetését okozva ráadásul legyőzték a kétszeres címvédő Szerbiát, míg a franciákat ugyancsak egy góllal verték.

Óriásit küzdött Ausztrália ellen a magyar férfi pólóválogatott

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az ausztrál csapat vezethette az első támadást, de egy kontra után Varga Dénes szerezhetett volna gólt, ám az emelése a keresztlécen landolt. Mindkét oldalon nagyon stabil volt a védekezés, bár az ausztráloktól erre is lehetett számítani, hiszen az első három fordulóban ők kapták a legkevesebb gólt (mindössze húszat) a tornán. A magyar csapat aztán öt és fél perc után gólra váltotta az első emberelőnyét Manhercz Krisztián révén, majd a túloldalon Blake Edwards talált be Vogel kapujába. Egy ausztrál kapufát követően Fekete Gergő vette vissza a vezetést jobb felsőbe tartó hatalmas góllal, amire Luke Pavillard büntetőből válaszolt. Míg hátul rendkívül fegyelmezetten játszott Varga Zsolt csapata, addig elől ki-ki maradtak a helyzetek, így 2-2-es döntetlennel zárult a negyed.

Nagyon fontos meccset nyertek az ausztrálok a magyar vízilabda-válogatott ellen

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A második ráúszásnál is az ausztrálok hozták el a labdát, majd egy blokk alatti lövéssel előnybe is kerültek. Egy szépen kijátszott támadás végén Zalánki Gergő találta el emberelőnyből a kapufát, ami után Milos Maksimovic pattintott lövésével már két góllal húzott el Ausztrália. Varga Zsolt időt is kért, ami érezhetően jót tett, ugyanis előbb Varga Dénes röplabdás mozdulattal ütötte be a labdát az ellenfél kapujába, majd Manercz második találatával egyenlített. Sőt, a második játékrész végére a vezetést is sikerült visszavenni, miután Zalánki erős lövését Porter kapus a keresztlécre tolta, a labda pedig onnan a gólvonal mögé pattant (5-4).

Zalánki Gergő küzd ausztrál Nathan Powerrel

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A harmadik negyed gyors ausztrál góllal indult fórból, amire Manhercz válaszolt. Aztán Nagy Ádám használta ki, hogy rendezetlen védelem ellen támadhatott a magyar csapat, amely így a meccs során először vezetett két góllal. Bár emberelőnyben a háromgólos előnyért támadhatunk, egy eladott labda után ismét visszajöttek a meccsebe az ausztrálok. Nyolc másodperccel a negyed vége előtt Fekete ziccerét védte Porter, így egygólos magyar előnnyel kezdődhetett az utolsó játékrész.