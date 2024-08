Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Kigaliból, Ruandából.

A női kosárlabda világbajnoki előselejtező csütörtöki napja előtt a magyar női válogatott helyzete nagyon egyszerűvé vált. Mivel a csoportban Szenegál mind a három meccsét megnyerte, így az egymás ellen küzdő magyar és brazil csapat döntött a másik továbbjutó hely sorsáról. A magyaroknak elég volt egyetlen ponttal nyerniük a továbblépéshez, ugyanez azonban a brazilokra is igaz volt.

A szerdai szünnapot követően lépett tehát ismét pályára Völgyi Péter együttese. A lelátón pedig ismét ott volt az a 34 kisgyerek, akiket a helyi Baptista Szeretszolgálat segít. Ők már a Fülöp-szigetek elleni mérkőzésen is itt szurkoltak, ami megható dolog volt, s érezhetően a játékosokat is feldobta. Nem véletlen, hogy a csapat összes tagja egy szó nélkül járult hozzá ahhoz, hogy ezek a gyerekek a brazilok elleni sorsdöntő meccsre is eljöhessenek.

Borzasztó idegesen indult a meccs, de ami a lényeg, hogy az első négy pontot a magyarok dobták. A brazil csapat dobásai ekkor nem ültek, nem csak védekezésben, de támadásban is a miénk lett az összes lepattanó. Volt olyan magyar támadás, amikor ötször (!) szereztük meg a támadólepattanót.

Várható volt azonban, hogy a brazilok egyszer csak magukhoz térnek. De Oliviera triplájával 4-3 lett az állás. Szerencsére ettől nem a magyar lányok zavarodtak meg, akik a sok hibát hozó első negyed után 15-9-re vezettek. Nálunk Kiss Virág és Lelik Réka remekelt, ők szerezték a magyar csapat 15 pontjából 11-et.

Nem esett sok pont az első negyedben.

Fotó: www.fiba.basketball.com

A második negyedben Dombai Réka sarokból elengedett triplájával 18-9-re vezetett Magyarország. A brazil támadásokat sikeresen védekeztük ki, támadásban pedig egyre jobban mentek a dolgok. 20-9-es magyar vezetésnél a délamerikai csapat időt kért. A miniszünet annyiban hatásos volt, hogy Aline Moura két triplát is bevert a sarokból, ezzel 22-15-re jöttek fel a brazilok. Szerencsére nálunk is volt olyan játékos, aki képes volt a hármasra, Lelik Réka állította vissza egy jó triplával a több mint 10 pontnyi különbséget. 29-17-es magyar vezetésnél a brazil csapat edzője megint időt kért.