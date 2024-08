Erődemonstrációt tartott az olimpián a magyar pólóválogatott

Fotó: Illyés Tibor / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Saint-Denis, 2024. augusztus 1. Zalánki Gergõ (j) és a japán Inaba Juszuke a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Magyarország - Japán mérkõzésen a Párizs melletti Saint-Denis-ben lévõ Vizes Központban 2024. augusztus 1-jén. MTI/Illyés Tibor

A ráúszásnál a japánok meglepetésre elhozták a labdát és be is találtak, amire Vámos válaszolt fórból. Araki gólja után időt kért Varga Zsolt, de csak a harmadik magyar támadás volt eredményes, Zalánki villant. A mezőnyjátékosok közül utolsóként Manhercz szerzett gólt, méghozzá büntetőből. A japánok is lőhettek egy ötméterest, ezt Inaba értékesítette, Varga viszont kihagyta a túloldalon az újabb büntetőt, aztán javított egy előre ívelt labdából. A végeredményt Vigvári negyedik gólja után Vatanabe állította be (17-10).

A magyar válogatott további programja:

szombat:

Ausztrália-Magyarország 15.00

hétfő:

Magyarország-Szerbia 12.00

A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Magyarország 6 (37-32), 3. Ausztrália 6 (22-20), 4. Franciaország 3 (34-35), 5. Szerbia 3 (30-38), 6. Japán 0