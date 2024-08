Másodpercek döntöttek a magyar-svéd kézi negyeddöntőn

A svédek megint eladták a labdát, megint mehettünk a vezetésért és a győzelemért, Golovin nem véletlenül időt is kért. Az időkérés után sikerült befejeznünk az akciót, Vámos pedig gólt szerzett, a svédeknek 15 másodpercük maradt hosszabbításra menteni a meccset, ők is időt kértek és gólt is szereztek, Koppang bombázott a kapuba, jöhetett a hosszabbítás.

Hihetetlen, meddig lehetett fokozni az izgalmakat.

Gyõri-Lukács Viktória (j) és a svéd Johanna Bundsen a Magyarország-Svédország mérkõzésen Lille-ben, a Pierre Mauroy Stadionban

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A szabályok szerint 2x5 perc hosszabbítás következett tehát 29-29-es állásról. A ráadás két kihagyott magyar helyzettel és két svéd góllal indult. Nagyon rosszul jöttünk tehát vissza a rövid szünet után. 31-29-re vezetett Svédország. Bundsen megint mindent védett, szinte hihetetlen, mennyire leblokkolt a magyar csapat. Gyorsan le is telt az első 5 perc, Svédország két gólos előnyben volt.

Ráadásul a hosszabbítás második félidejét a svédek kezdték és újabb gólt lőttek, mi pedig sajnos későn ébredtünk a hosszabbítás végén, amikor három gólt is szereztünk, de addigra eldőlt a meccs, a svédek 36-32-re nyertek, bejutottak a legjobb négy közé, ahol a franciák várnak majd rájuk.

Svédország-Magyarország 36-32 (16-15, 29-29, 31-29) - hosszabbítás után

Pierre Mauroy Stadion, Lille, v.: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

lövések/gólok: 55/36, illetve 57/32

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/5

kiállítások: 8, illetve 6 perc

Magyarország: Böde-Bíró - Győri-Lukács 4, Klujber 11, Vámos 6, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 4, Szöllősi-Schatzl 3, cserék: Papp, Debreczeni-Klivinyi, Pásztor, Albek, Simon 3, Márton

a svéd gólszerzők: Koppang 7, Hansson, Blohm, Hagman 6-6, Roberts 5, Carlson 2, Thorleifsdóttir, Löfqvist, Axnér, Lindqvist 1-1