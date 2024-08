A játékosok érthetően csalódottan nyilatkoztak a svédek elleni meccs után, a legtöbbjük könnyes szemmel sétált be az öltözőbe.

„Nehéz most bármit is mondani, mert tényleg nagyon közel voltunk, szerettünk volna csodát tenni. Annyira sajnálom azt az utolsó bekapott átlövésgólt a rendes játékidőben, mert tudtuk mi következik, csak le kellett volna ütni, már bocsánat. Nagyon sajnálom, mert ez egy olyan jó csapat, és annyira megérdemeltük volna, hogy ott legyünk a négy között. Nem tudok mit mondani, nagyon fáj. Tudtuk, hogy hét a hat ellen jönnek majd, de volt még plusz két ember, nem volt könnyű levédekezni, nem is tudtuk kivédekezni, pedig tudtuk, mi következik. Kicsit talán összetörtünk a hosszabbításra, ami megfogta a csapatot, nem is lőttünk gólt az első félidőben, későn kezdtünk éledezni, csak futottunk az eredmény után” – mondta Debreczeni-Klivinyi Kinga.

Simon Petra is nagyon csalódott volt a meccs után

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Nagyon sok okot találhatnánk, miért nem sikerült. A második félidőben nagyon jól játszottunk, 15 másodpercet kellett volna kibírni, a végén kapott gól összetört minket. A hosszabbításban lélektani fölénybe kerültek a svédek, nekünk meg nem jött össze semmi. Próbálom tartani magam, de nem fogok nyugodtan aludni. Nagyon akartuk, nagyon felkészültünk, nem tudom mikor tudjuk majd feldolgozni ezt” – mondta Simon Petra.