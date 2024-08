Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése, Kigaliból, Ruandából.

Ruandában most minden a női kosárlabda körül forog. Már a Kigaliban található közepes méretű repülőtéren is az esemény plakátja és két lelkes önkéntes fogadta az embert, a város is tele van a hétfőn kezdődő vb-előselejtező plakátjaival.

A nagy felhajtás nem véletlen: a kis afrikai ország még soha nem rendezett ilyen nagy nemzetközi sporteseményt.

A FIBA pont azért adta a rendezés jogát Ruandának, mert ezzel is fel szeretné zárkóztatni a térséget a világ élvonalához.

Edzésen a magyar női csapat Ruandában

Fotó: MKOSZ

Hogy aztán az ide utazott csapatok mennyire boldogok a ruandai fellépéstől, azt nem tudom, mindenesetre a magyar csapat már szerdán kiutazott az Egyenlítőhöz közeli országba. Szerencsére az időeltolódással nem kell megküzdeni, mert Kigaliban az órák pontosan ugyanannyit mutatnak, mint Magyarországon.

Ennek ellenére csaknem 6000 kilométerrel délebbre vagyunk hazánktól.

Az időjárás nagyon kellemes, a tűző napsütés ellenére eddig nem volt 27 foknál melegebb az "Ezer domb országában".

Völgyi Péter csapata hétfőn - szokatlan időpontban - délelőtt 11 órakor kezdi meg a vb-előselejtezőt Szenegál ellen. Még soha nem játszottunk az afrikai csapattal, éppen ezért nekünk is egy kicsit az ugrás az ismeretlenbe lesz ez az összecsapás. Az mindenképpen figyelmeztető jel, hogy a szengeáli csapat - a magyarhoz hasonlóan - ott lehetett az egy hete befejeződött párizsi olimpiára selejtező csoportban, idén februárban. Az Antwerpenben megrendezett tornán a szenegáliak három verséggel zártak, de olyan ellenfelü volt, mint az idei olimpiai bajnok USA, a Párizsban szintén a legjobb négy közé jutott Belgium és Nigéria. Ami a magyarokat illeti,

sajnos, sokáig felejthetetlen marad, ahogy Határ Bernadették lemaradtak a párizsi részvételről, miután a selejtező utolsó meccsén, hazai pályán 1 ponttal kikaptak a spanyoloktól.

Ruandában tehát 8 csapat részvételével rendezik meg ezt a tornát. A két négyes csoport beosztása a következő:

C-csoport:

Brazílila

Magyarország

Szenegál

Fülöp-szigetek

D-csoport:

Runada

Nagy-Britannia

Argentína

Libanon

A csoportok első két helyzetettje jut be az elődöntőbe, majd a keresztjáték után jöhet a döntő, amelynek a győztese lép tovább a vb-selejtező következő szakaszába. Ez az út nem túl könnyű, de az új szövetségi kapitánnyal, Völgyi Péterrel átalakuló magyar csapatnak pont arra jó, hogy a nemzeti együttes játékosai ne csak edzéseken, hanem a meccseken is összecsiszolódjanak. Ősszel folytatódnak az Eb-selejtezők, szóval egyáltalán nem haszontalan a Ruandában lejátszott minimum három, maximum öt meccs.