Nagyon nehezen indult, de végül simán nyert és továbbjutott a női pólóválogatott

A kínaiak három vereséggel kezdték az olimpiát, a Hollandia elleni vereség után Kanadát győzték le, így kötelező győzelem várt Mihók Attila csapatára. Az esélyek ellenére gyorsan 2-0-s előnybe kerül Kína, gyakorlatilag az első két támadásukat góllal fejezték be, pedig a ráúszásnál még mi hoztuk el a labdát. Szilágyi Dorottya góljával jöttünk közelebb, aki az első emberelőnyünket váltotta gólra.

Ezt követően újabb kínai gól született, majd Keszthelyi Rita ejtésével jöttünk fel újra egy gólra, de a kínaiak gyorsan válaszoltak, sőt, támadhattak az 5-2-ért is, de Faragó Kamilla góljával végül egy gólra jöttünk fel, 4-3-mas hátrányban voltunk az első negyed után.

Magyari Aldának sok dolga volt

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A második negyedben is elhoztuk a labdát, de a forgatókönyv ugyanaz volt, mi hibáztunk a kapu előtt, Kína pedig két gyors gólt is szerzett, ekkor már 6-3 volt oda. Ezt követően a mi perceink következtek, Faragó Kamilla szerzett újabb gólt, majd Vályi Vanda is gólt szerzett, sőt Szilágyi góljával már 6-6 volt az állás. Ez még nem hozta meg a várt fordulatot, újabb kínai találat után már 7-6 volt oda, de Keszthelyi Rita ötméteresből egyenlített, sőt a második negyed vége előtt nem sokkal először vezettünk Parkes húzása után.

A harmadik negyedben is mi támadhattunk először, de gólt ezúttal sem lőttünk az első támadásból, Kína pedig egy kapufával kezdett. A negyed első gólját Vályi Vanda szerezte, ekkor már 9-7-re vezettünk, de nem sokkal később Keszthelyi is eredményes volt. Deng kettős emberelőnyből szépített, neki ez volt a harmadik gólja már, majd nem sokkal később újra emberelőnyből szerzett gólt Kína, így már csak 10-9-re vezettünk. Szilágyi és Keszthelyi ötösgólja után újra három gólt volt az előnyünk, 12-9-cel fordultunk az utolsó negyedre.

Szilágyi Dorottya lő kapura

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A negyedik negyedben Keszthelyi ötösével növeltük az előnyünket, majd hosszú idő után a kínaiak is gólt szereztek. Erre újra Keszthelyi válaszolt egy bombagóllal, majd Garda Krisztina is gólt szerzett, Keszthelyi pedig már a 16. gólunkat szerezte, miközben a védekezésünk nagyon feljavult. Hosszú idő után lőtt gól újra Kína, de Garda szinte azonnal válaszolt, 17-11-re nyertük meg a meccset, ezzel biztossá vált a továbbjutásunk a csoportból. Legközelebb Ausztrália lesz az ellenfelünk.