Drámai meccset játszott a női vízilabda-válogatott Ausztrália ellen

Öt és fél perccel a vége előtt Szilágyi emberelőnyből szépített, de megint jött Willams, aki ezúttal ötméteresből lőtt a kapunkba. Egyre hektikusabbá vált a meccs, Keszthelyi szintén ötösből lőtt gólt, majd támadhattunk az egyenlítésért is. Másfél perccel a vége előtt Mihók Attila időt kért, aminek meg is lett az eredménye, Leimeter Dóra góljával 9-9-re egyenlítettünk, 50 másodperccel a vége előtt Ausztrália is időt kért. Kiharcoltuk az ellenfél emberelőnyös helyzetét, így végül csak ötméteresek döntöttek.

Arancini, Keszthelyi, Andrews, Garda és Kearns sem hibázott, de Faragó csak a kapufát találta el, míg a többiek már nem hibáztak, így ötméteresekkel kikaptunk.

A hosszabbításos vereség azért fájó, mert így a csoportunk harmadik helyén végeztünk és a legjobb nyolc között a bombaerős Egyesült Államok, az olimpiai bajnoki címvédő lesz az ellenfelünk.

női vízilabda, csoportkör, 4. (utolsó) forduló, A csoport:

Ausztrália-Magyarország 14-12 (1-1, 2-2, 3-2, 3-4, 5-3) - ötméteresekkel.

gólszerzők: Williams 4, Andrews 2, Arancini, Gofers, Armit 1-1, illetve Keszthelyi 3, Szilágyi 2, Garda, Vályi, Rybanska, Leimeter 1-1

Magyarország: Magyari Alda - Vályi Vanda, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Keszthelyi Rita, Faragó Kamilla, Parkes Rebecca - cserék: Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa