Vér a medencében, drámai ötméteresek, magyar csodagyőzelem

Életünket és vérünket adtuk ezért a meccsért - Jansik Szilárd a képen

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Manhercz belőtte a negyediket is, de iszonyatosan feszült volt a hangulat. Condemi a négyperces után már nem jöhetett vissza. A negyed is majdnem véget ért már, amikor 7 másodperccel a nagyszünet előtt újabb videózás következett. Szerencsére ez nem tartott sokáig, majd lepörgött ez a pár másodperc is. Két negyed után a magyarok 4-2-re vezettek.

Nagyon rosszul indult a harmadik negyed. Az olaszok gyorsan két gólt szereztek, 4-4 volt az állás. Látszott, hogy a második negyedben történtek teljesen felpaprikázták őket. A közönség is melléjük állt - még a semlegesek is az olaszoknak drukkoltak.

Alessandro Campagna teljesen kivetkőzött önmagából

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ami ennél sokkal nagyobb baj volt, hogy támadójátékunk teljesen leállt, miközben az olasz csapat tűzbe jött. Echenique óriási gólokat bobott és 3 perccel a harmadik negyed vége előtt az olasz csapat átvette a vezetést - a meccs folyamán először. Nagyon nagy volt a baj, mert miközben mi semmit nem lőttünk be, az olaszok mindent - a hatodik olasz találatot Di Fulvio jegyezte. A harmadik negyedben ezzel már 4-0 volt az olasz csapatnak. Kellett a gól, s végre érkezett is, középről Zalánki Gergő révén. Ezzel lett 5-6 az állás.

Sajnos Di Fulvio nagyon belelendült, amihez nyúlt, az góllá változott. Erre mi csak egy kapufával tudtunk felelni. Szerencsére a kipattanó hozzánk került vissza és Zalánki a második gólját szerezte (6-7). Ezzel le is pörgött a harmadik negyed, amelyet 5-2-re nyertek meg az olaszok.

Varga Zsolt, a magyarok szövetségi kapitánya

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Minden kérdés megválaszolása az utolsó negyedre maradt tehát. A ráúszás után az olaszok hozták el a labdát és Echenique révén megint kettővel vezettek. Fekete Gergő szépített, de szükség lett volna már egy jó védekezésre is. Ez megtörtént, ráadásul emberhátrányban nem kaptunk gólt. Zalánki a túloldalon azonnal lőtt, ez is gól, 8-8 lett az állás.

Vogel Soma nagy védése után a vezetésért támadtunk. Kimaradt a helyzet, majd az olaszok ötméterest kaptak, amit Vogel Soma védett ki. Hihetetlen, mit tartogatott még ez a meccs. 2.50-el a vége előtt egy kapufa után kipattantó Manhercz váltott gólra. Ezzel ismét a magyarok vezettek. Védekezésben sikerült labdát szerezni, de a támadás nem jött össze.