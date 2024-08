Csodapóló: Magyarország agyonverte a szerbeket

Zalánki Gergő készül nagy lövésre

Jól indult a második negyed, mert Fekete Gergő a szerb kapus kezei között lőtt gólt. A hatalmas csarnokban csak a góloknál volt zaj, a közönség amúgy csendben figyelte a játékot. Végre Zalánki Gergő is megvillant, távoli lövése után a labda a felső sarokban kötött ki. Ezzel a magyar csapat 70 másodperc alatt ledolgozta kétgólos hátrányát. Sőt, két elrontott szerb támadás után Nagy Ádám akciógóllal már a harmadik magyar gólt dobta ebben a negyedben, s ezzel Magyarország ismét vezetett 5-4-re. S ha egy üzlet beindul: egy lefordulást követően Manhercz Krisztián már 6-4-re módosította az állást. Várható volt, hogy 4-0 után ebben a negyedben a szerbek is lőnek egyet, Dusan Madicsnak sikerült is ez, majd Rasovicsnak az újabb, s oda lett a kétgólos előny. 6-6-nál minden újra kezdődött. Szerencsére még volt bennünk gól, nem is akármilyen. Középről, távolró Varga Dénes eresztett meg egy sistergős bombát.

Varga Zsolt szövetségi kapitány elégedett lehetett az első félidőben látottakkal

Védekezésben nem annyira jeleskedtek a csapatok, sok volt a gól, de amíg mi vezettünk, ez nem volt érdekes. Sajnos, Dusan Madics gondoskodott arról, hogy ez ne így legyen. de a középrő elengedett távoli magyar lövések ezen a kora délutánon megoldhatatlan feladat elé állította a szerbeket. Ráadásul Zalánki Gergő is megérkezett az olimpiára, az ő góljával lett 8-7 ide, majd a negyed utolsó momentuma valami varázslatos volt. Varga Dénes saját térfelünkön szerzett egy labdát, látta, hogy a szerb kapus kiúszik és az egész pályát átívelve hatalmas góllal zárta le a második negyedet. A nagyszünetben tehát 9-7 volt az állás ide.

Két magyar góllal indult a harmadik negyed és úgy tűnt, hogy a magyar csapat véglegesen megérezett az olimpiára. 11-7-es állásnál sokkal nyugodtabban lehetett játszani. A szerbek elkeseredetten küzdöttek, de vagy a magyar védelem, vagy Vogel Soma oldotta meg a dolgot. Az önbizalommal teli magyar csapat innentől fogva szinte örömpólót mutatott be, egymás után estek a szebbnél szebb magyar találatok.

Egy újabb magyar gól a szerbek kapujában

Ez volt az a meccs, ahol tényleg minden összejött. Persze azt tudtuk, hogy nem ússzuk meg kapott gól nélkül, de Dusan Mandics csak szűkíteni tudott a nagy magyar előnyön. De ahogy ebben a negyedben a magyar csapat játszott, azzal bárkit le tudott volna győzni ezen a tornán. Csak hit és önbizalom kérdése volt az egész. Márpedig e tekintetben ezen a meccsen nem állt rosszul Magyarország.