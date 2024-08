Hatalmas bravúr: bejutott a nyolc közé a magyar női kéziválogatott

Nem sokkal később pedig már 20-15-öt mutatott az eredményjelző. Remek volt minden, de ekkor érthetetlen módon kis kapkodás következett. Spanyolország sorozatban öt gólt szerzett - ebből kettőt hetesből. 20-15-ről 20-20 lett, s minden egy pillanat alatt változott meg. A földön fekvő ellenfelet húztunk magunkra, s támasztottuk fel a spanyolokat. Nem csoda, hogy a magyar kapitány időt kért, bár ezt talán már korábban is megtehette volna.

Debreczeni-Klivinyi Kinga töri át a spanyol falat

Fotó: Csudai Sándor - Origo

17 perc volt ekkor hátra a meccsből. A spanyol csapat újabb gólt lőtt - 6-0-s sorozatban voltak - s már ők vezettek. Ilyen döbbenetes fordulatra senki sem számított.

A spanyolok feltámadásához a mi hibáink mellett az is kellett, hogy kapusuk Nicole Wiggins elkezdjen káprázatosan védeni. Persze emeltük fel őt is a földről. Szerencsére a túloldalon Böde-Bíró is hasonlóan dolgozott. Simon Petra unta meg először a tötyörgést és az 50. percben az ő góljával vezetett ismét a magyar csapat (22-21).

Az volt a kérdés, hogy idegileg ki bírja jobban a végjátékot. Az 53. percben Klujber újabb góljával 23-22 ide, majd Vámos Petra is csatlakozott hozzá. Újra kettővel vezettünk. Sőt, Vámos újabb góljával már hárommal.

Simon Petra nagyon fontos gólt lőtt a végjátékban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Három perc volt hátra, három góllal vezettünk. Ezt innen már nem lehetett elveszíteni. Hála az égnek, nem is sikerült, Füzi-Tóvízi 27-23-ra növelte az előnyt. A magyar csapat joggal ünnepelt. Bár voltak ezen a meccsen nehéz perceink, összességében megérdemelten nyertünk, és a magyar csapatok közül elsőként jutottunk be az olimpián az egyenes kieséses szakaszba, vagyis a legjobb nyolc közé.

Női kézilabda olimpiai torna, B-csoport: Magyarország-Spanyolország 27-24