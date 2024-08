Hihetetlen dráma után úszott el a bronzérem a magyar pólócsapatnak

Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Elérkezett a párizsi olimpia utolsó napja és elérkezett a búcsú a magyar férfi vízilabda-válogatott számára, amely az Egyesült Államok ellen szállt medencébe, hogy megküzdjön a bronzéremért.

A magyar csapat a bronzmeccsre készülődik

Fotó: AFP

Az első ráúszásnál az amerikai csapat hozta el a labdát. Johnny Hooper az első előnyét gólra váltotta az ellenfélnek, ezt nem sokkal később Zalánki egyenlítette ki. Ez már a harmadik magyar támadás volt, az első kettőt elrontottuk. Chase Dodd emberelőnyben Vogel Somába verte a labdát, de a kipattanó sajnos az övé lett és itt már nem hibázott az amerikai. Újra az USA vezetett a meccs 3. percében.

Nehezen csordogált a meccs, ez betudható volt a kissé korai (10.35) kezdési időnek is. Ben Hallock azonban nagyon is ébren volt, s 2-2 után ő szerezte az amerikai csapat harmadik góját. A magyarok tompának tűntek és folyamatosan kellett az ellenfél után loholni. Ráadásul ez a Hallock-gól néhány másodperccel az első negyed lejárta előtt esett. Ettől azért szívesen eltekintettünk volna.

A második ráúszás is az amerikai csapaté lett. A következő magyar támadásnál négyszer próbálkoztunk kapuralövéssel. (Mindig miénk lett a kipattanó.) Háromszor az amerikai kapus védett, egyszer a védők blokkoltak. Az ember nem is akart hinni a szemének. Mert a következő támadásnál is Weinberg kapust tettük hőssé.

Alacsony színvonalú volt a meccs, az amerikai csapatnak addig volt kényelmes ez, amíg vezettek. Luca Cupido góljával a második negyed közepén már kettővel vezettek (4-2). Ezt a tétlenséget Manhercz Krisztián unta meg, aki 2.30-al a második negyed vége előtt hatalmas góllal szépített. Ezek után rögtön 4-4 lehetett volna az állás, de egy rossz ejtéssel megint az amerikai kapusé lett a labda. Majd Varga Dénes a keresztlécre lőtte az ötméterest, amit kaptunk - ennyi hibával nem lehetett ezt a meccset megnyerni.

Cupido (fehér sapkában) és Fekete Gergő csatája

Fotó: AFP

A harmadik negyed 4-3-as amerikai vezetéssel indult. Varga Dénes hamar jóvátette az előző hibáját és szép góllal egyenlített. Nem sokkal később Vigvári Vince már a magyar csapatot juttatta előnyhöz - először vezettünk a mérkőzés folyamán. Sokkal élénkebb volt Varga Zsolt csapatának a játéka és a védekezés is jobban működött.