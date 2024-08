24 évvel ezelőtti pólócsoda várhat a magyarokra az olimpián

Vogel Soma a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Ausztrália - Magyarország mérkõzésen

MTI/Kovács Tamás

Az ausztrálok elleni vereség után az a képtelenség is felsejlett, hogy Magyarország nem éli túl az olimpiai csoportmérkőzéseket. Ezért volt számunkra nagyon izgalmas a Szerbia-Franciaország találkozó, amelyen ha a franciák nyertek volna, akkor a hétfői magyar-szerb ütközet egy ki-ki meccsé vált volna a továbbjutást illetően.

Szerencsére a szerbek összekapták magukat és 15-8-ra legyőzték a franciákat. Így a hétfői magyar-szerb összecsapás visszavedlik egy sima csoportmeccsé, de azért ennél sokkal többről van szó.

Először is, ha a szerbek győznek akkor pontszámban beérnek bennünket és helyet is cserél a két csapat a tabellán. Ebben az esetben a magyarok a negyedik, azaz az utolsó továbbjutó helyen kötnek ki és a szerdai negyeddöntőben a másik csoport első helyezettjével kellene játszanunk. Jelen állás szerint ez lehet az olasz, a horvát vagy a görög csapat.

Mivel mi játsszuk hétfőn az összes csoportmeccs közül az elsőt, jelen pillanatban nehéz megmondani, ki lehet a szerdai ellenfél.

A görög csapattal egy éve Japánban a vb-döntőt játszottuk le, s nyertünk ott ötméteresekkel. Az olaszokkal szemben általában nagyon kemény ütközeteket vívunk, de idén a zágrábi Európa-bajnokságon az akkor és ott fellépő nagyon fiatal magyar csapat 10-5-re legyőzte őket. De megvertük őket az idei, dohai vb-n is 15-14-re. A horvátokkal szemben rossz emlék, hogy az Eb elődöntőjében ők nyertek 11-8-ra.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Ausztrália - Magyarország mérkõzésen

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Akik látták a magyar férfi válogatott eddigi olimpiai meccseit, egyetérthetnek abban, hogy a játékunk hektikus, hullámzó és kiszámíthatatlan volt.

Tudunk nagyon szép dolgokat és képesek vagyunk érthetetlen periódusokra.

A spanyolok ellen elvesztett meccs után Manhercz Krisztián így beszélt: "Nem szabad összetörnünk, ez az olimpia hosszú, semmit nem veszítettünk még el.

Minden esélyünk megvan, arra, hogy ez egy nagyon szép két hét legyen, de tudnunk kell fejlődni és ha most mi összetörünk azért mert mi kikaptunk az ausztráloktól és lehorgasztott fejjel leszünk a további két napban, akkor igen, akkor tényleg megérdemeljük, hogy kikapjunk egy ilyen csapattól.

De azt gondolom, hogy azért ez a csapat többre hivatott, tehát abban is biztos vagyok, hogy a stáb is és a játékosok is fel fogják szívni magukat és az utolsó mérkőzés az becsületbeli harc lesz."