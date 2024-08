Hihetetlenül izgalmas meccset játszanak a magyar női kézisek - VIDEÓ

Janurik Kinga helyére az ugyancsak kapus Szemerey Zsófi, míg az irányító Debreczeni-Klivinyi Kinga helyére a balátlövő Kácsor Gréta került a párizsi olimpián szereplő magyar női kézilabda-válogatott keretébe. Szerdán már volt egy csere a keretben, akkor a beálló Bordás Réka helyett poszttársa, Pásztor Noémi került be. A párizsi játékok kézilabdatornáján 14 játékos alkotja a csapatot, de van három tartalék is, akiket be lehet cserélni.