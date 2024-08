A 42 éves Diana Taurasi lett a kosártörténelem első hatszoros olimpiai bajnoka, míg a hétszeres győztes Gerevich Aladár a kardcsapattal produkált hasonló bravúros szériát (1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960) - írja az MTI.

Az ötkarikás játékok statisztikáival foglalkozó Gracenote azt is kiemelte, hogy az éremtáblázat második helyén záró Kína megszakítás nélkül 48 napja szerez érmet nyári olimpián. Ez a leghosszabb ilyen sorozat, amely már Rio de Janeiróban kezdődött 2016. augusztus 6-án. Az ázsiaiak műugrásban mind a nyolc, asztaliteniszben mind az öt számban taroltak.

A rangsor élén most is az amerikaik végeztek, de ehhez kellett az utolsó versenyszám, a női kosárlabda aranyának megszerzése.

Legutóbb az Egyesült Államok a 2008-as pekingi játékokon nem tudott az első helyen végezni.

Diana Taurasi immár hatszoros olimpiai bajnok

Fotó: AFP (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Párizsban 91 nemzet, köztük a menekültek csapata szerzett érmet. Ez a szám a 2021-es tokiói olimpián a rekordot jelentő 93 volt, ezt most is sikerült volna elérni, ha a hivatalos éremtáblázatba be nem sorolt orosz és fehérorosz nemzetet is rangsorolják. A francia fővárosban 63 ország gyűjtött aranyat, a csúcs a tokiói 65 volt.

Négy ország, Albánia (2 bronz), a Dominikai Közösség (1 arany), Saint Lucia (1 arany, 1 ezüst) és a Zöld-foki Köztársaság (1 bronz) először szerzett olimpiai érmet. Ugyancsak négy nemzet, Botswana, a Dominikai Közösség, Guatemala és Saint Lucia Párizsban nyert első alkalommal aranyat. Az is először fordult elő, hogy a menekültek csapatából került ki dobogós: a női ökölvívók 75 kilogrammos súlycsoportjában a kameruni születésű Cindy Djankeu Ngamba végzett harmadik helyen. Finnország viszont először maradt érem nélkül, ezt megelőzően mind a 26 olimpiáján volt dobogósa.

A legfiatalabb érmes, egyben aranyérmes az ausztrálok gördeszkása, Arisa Trew volt Párizsban, 14 évesen és 86 naposan nyert a női park számban. A legidősebb érmes pedig az amerikai Laura Kraut, aki 58 évesen és 62 naposan szerzett ezüstöt a díjugratók csapatviadalán. A német Isabell Werth az egyetlen sportoló, aki hét olimpián (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2021, 2024) állhatott dobogóra, ráadásul az 55 éves legenda abban is egyedülálló, hogy csapatszámban lett hétszeres bajnok.