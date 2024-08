A 2024-es párizsi olimpia legnépszerűbb és leglátványosabb sportágai közé tartozik a női strandröplabda, amelynek mérkőzéseit egy rendkívül impozáns helyszínen, az Eiffel-torony Stadionban rendezik.

A spanyolok két csapattal is ott vannak a nyolcaddöntőben

Fotó: AFP/THOMAS SAMSON

A szombati játéknapon többek között a spanyolok és a svájciak is pályára léptek, a csoportkör küzdelmei és a rájátszásban vívott csaták is befejeződtek. A legjobb 16 mezőnye kialakult, a nyolcaddöntők vasárnap kezdődnek, a női torna kapcsán pedig érdekesség, hogy a spanyolok, a svájciak, a brazilok és az amerikaiak is két-két csapattal vesznek részt az egyenes kieséses szakaszban.

