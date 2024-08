A 2024-es párizsi olimpia leglátványosabb sportágai közé tartozik a női strandröplabda, amelynek mérkőzéseit egy különleges helyszínen, az Eiffel-torony Stadionban rendezik.

A cseh páros, Barbora Hermannova és Marie-Sara Stochlova ünnepli győzelmét a franciák ellen

Fotó: AFP/Thomas Samson

A pénteki játéknapon a japánok, a brazilok, az amerikaiak és a csehek is nyertek, az A, a B, a C és az E csoportból két-két csapat már biztosan ott lesz a legjobb 16 között, szombaton pedig folytatódnak a küzdelmek a D és az F csoportban. A csoportokból az első két helyezett és a két legjobb csoportharmadik jut tovább a nyolcaddöntőbe, a további harmadik helyezettek közül pedig még ketten, osztályozó révén kerülhetnek be a legjobb 16 közé.

A látványos és izgalmas mérkőzések mellett természetesen a meseszép hölgyek is könnyedén felkeltik a nézők figyelmét, nem véletlenül imádják a homokban vívott összecsapásokat a drukkerek.