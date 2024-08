A magyar férfi vízilabda-válogatottra kőkemény mérkőzés várt Olaszország ellen, és a negyeddöntő a várakozásoknak megfelelően őrületes izgalmakat és fordulatokat hozott. Varga Zsolt együttese a rendes játékidőben 9-9-es döntetlent ért el riválisával szemben, Jansik Szilárd lövését az utolsó pillanatokban óriási bravúrral védte az olasz kapus, így jöhettek az ötméteresek. A szétlövésben Vogel Soma parádézott, három lövést is kifogott - korábban is kivédett kettőt - a magyar csapat pedig ennek is köszönhetően nyert és továbbjutott az elődöntőbe.