Minden idők legerősebb WNBA draftosztályának mondják a 2024-es kiválasztottak csoportját, és nem is alaptalanul. De még ebből a mezőnyből is kiemelkedni látszik Caitlin Clark, aki szerda éjjel egy újabb rekord mellé írta be a saját nevét a Connecticut Sun elleni meccsen.

A liga tabelláján jelenleg a második helyen álló Sun ellen egy ideje nem győzni megy fel a pályára a Fever. Utoljára 2021 júliusában tudták legyőzni őket, azóta várt az Indiana egy újabb sikerre. A 11 meccses vereségsorozat pedig most szakadt meg, ugyanis a Fever 84-80-ra győzött, és továbbra is őrzi a rájátszást érőj 7. helyet, amit már aligha tud tőlük elvenni bárki is a maradék 9 fordulóban.

És akkor Clark: az Iowa egyetemről a ligába került 22 éves hátvéd, irányító nem játszott kiemelkedően, 19 pontja, mellé szerzett 5 lepattanót és kiosztott ugyanennyi asszisztot is. Csakhogy a 19 pontban volt három tripla, melyek közül mindjárt az elsővel megjavította az egy idénybeli újonc triplák rekordját: Clark immár 88-nál jár, míg az előző rekorder, Rhyne Howard 85-ig jutott.

The moment Caitlin Clark broke the WNBA rookie single-season three-point record 😤 pic.twitter.com/wSgZjj1wLp — SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2024

Clark következő célja nyilván az lesz, hogy a hátralévő meccseken elérje a 100-as álomhatárt.

Az idény során egyébként 19 gólpasszal már megdöntötte a liga egy meccsen kiosztott asszisztrekordját, újoncként egy idényben senki nem adott nála több gólpasszt (és hol van még a vége, ugye), illetve ő az első újonc, akinek összejött egy tripla dupla.

