Nemcsak lovas, hanem kajak-kenu nemzet is vagyunk

Baumann Dániel szerint aki egyszer belekóstolt a kajak-kenuba, az valószínűleg végleg szerelembe esik a sportággal. Aki ellátogat egyszer egy vízitelepre, az vissza fog vágyni oda. Nem beszélve arról, hogy a sárkányhajózást vagy SUP-ot is kipróbálhatják a fiatalok. Az utóbbiban versenyeket is rendeznek már – árulta el Baumann Dániel, aki szerint utánpótlásvonalon nagyon jól áll a sportág, és több lehetőség is van a kajak-kenu világában elhelyezkedni olyannak is, akiből végül nem lesz versenyző.

Baumann Dániel a szombati napon Kopasz Bálinttól és Varga Ádámtól vár kiugró eredményt férfi K-1 1000 méteren, és még egy nevet említett. Csipes Tamara bombaformában van, bár az utolsó napon már nagyon fáradt lehet. Bízom benne, hogy slusszpoénként akár ő is nyerhet egy aranyat – zárta gondolatait Baumann Dániel.