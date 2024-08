A férfiak kapcsán még egy érdekesség, az NBA-bajnok Jayson Tatum a 10-es mezszámot viselte az USA csapatában a nyári olimpián, ugyanazt a mezszámot, amelyet Kobe Bryant viselt a 2008-as és a 2012-es játékokon. Még a játékok előtt az USA Basketball Las Vegas-i edzőtáborában az újságíróknak nyilatkozva a 26 éves Tatum kihangsúlyozta, milyen fontos számára, hogy Párizsban tiszteleghet néhai példaképe előtt. Ahogy egy sportújságíró kolléga fejtette ki a számmisztika szerelmeseinek,

talán nem is véletlen, hogy pont 2024.08.10-én nyerték meg az amerikaiak a döntőt és az aranyérmet, hiszen ez a három szám, a 24, a 8 és a 10 remekül összegzi Bryant játékos pályafutását, mert klubszinten 24-es és 8-as mezben játszott, a válogatottban, ahogy előbb is írtuk, pedig a 10-esben.

Curry, James és Durant az aranyérmeikkel. Fotó: Damien MEYER / AFP

Örömkönnyek és drámák az ötkarika árnyékában

A két és fél hét megannyi drámát és örömet hozott mind a versenyzők, mind a nekik szurkolók életébe. Ha az egyes országokat vizsgáljuk, akkor Üzbegisztán és Új-Zéland történelmi olimpiát zártak, előbbi nyolc, utóbbi tíz aranyéremmel zárt. Ráadásul az üzbég bokszolók elkövették azt a páratlan bravúrt, hogy mind az öt bokszolójuk, aki döntőbe jutott, meg is nyerte azt, azaz 5/5-tel zártak az ökölvívásban.

Kirgizisztánban is nagy volt az öröm a záróünnepség után, a mindössze 16 sportolóval induló ország hat érmet is szerzett a játékokon, lényegében a küldöttség több mint harmada medállal tért haza Párizsból, ami egészen elképesztő hatékonyságot mutat.

Első olimpiai érmét szerezte a francia fővárosban Albánia, Saint Lucia, a Dominikai Közösség és a Zöldfoki-szigetek is, így ott is volt ok a boldogságra.