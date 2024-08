Tradíció és dollármilliárdok

Azaz az NFL-ben a bevételek sokkal kiegyensúlyozottabbak, a csúcstól a középmezőnyt nem akkora szakadék választja el, mint az európai fociban. Ha például csak a Dallas Cowboyst és az FC Barcelonát nézed, akkor nem látod az igazi mélységet, ehhez meg kell nézni mind a 32 NFL-csapatot a bevételek szempontjából.

Ennek oka, hogy az amerikai sportpiac messze a legfizetőképesebb, és ez az erő találkozik ott egy elképesztő kulturális adottsággal, tradíciókövetéssel. Az amerikai filmekben mindig úgy ábrázolják saját magukat, hogy ők milyen lazák, nyitottak, míg az angolok mennyire vaskalaposak és hagyománytisztelők. A valóság azonban ennek a fordítottja, én éltem Amerikában, az angolok viszonylag nyitottak és befogadóak, addig az amerikaiak sokkal jobban ragaszkodnak a hagyományokhoz.

A Real Madrid nem fért fel a 10 legértékesebb klub listájára 2023-ban Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

Ez azért fontos, mert az NFL-nél is ez jelenik meg, mert számukra ez az a sport, ami megjeleníti a hagyományt, hogy én amerikai vagyok és ezért én ezt nézem. Számukra ez nem egyszerűen csak egy sport, hanem egy identitást, közösséget képző elem, és ez ebben is nyilvánul meg, hogy ők NFL-fogyasztók, azaz nemcsak nézik a meccseket, hanem vásárolják a termékeket is.

Mit mondhatunk el a Super Bowl-jelenségről? Lényegében ez egy olyan mérkőzés, amelyet szinte mindenki megnéz.

A Super Bowl nemcsak a sportmédiában, hanem az általános médiában is az év legnagyobb eseménye, amelyet olyan emberek is megnéznek az Egyesült Államokban, akik amúgy nem néznek amerikai focit. Nagyjából 100 millió feletti a Super Bowl nézettsége, ezután a második legnézettebb NFL-meccs az 50 millió körül van, tehát majdnem minden második ember úgy nézi a döntőt, hogy előtte nem is nézett NFL-t. Ez egyrészt a hagyománnyal magyarázható, része a családi kultúrának, ezt csinálták a szüleim, a nagyszüleim, én is viszem ezt tovább, plusz a halftime show is érdekli az embereket. Ezért is mondhatjuk, hogy ez sokkal több, mint sport.