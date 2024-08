Az olimpiai döntőért játszik a férfi vízilabda-válogatott - élő

A magyar válogatott utoljára 2008-ban jutott dőntőbe - amit meg is nyert - azóta viszont csak várunk egy ilyen sikerre. Hát most megkaptuk. Elődöntőt utoljára 3 éve, Tokióban játszott a csapat, akkor kikaptunk a görögöktől, aki most az 5-8. helyért játszanak.