Őrület, hogy a zokogó magyar női pólócsapatnak még játszania kell két meccset

Kedden este a magyar női-vízilabda válogatott 5-4-es vereséget szenvedett a címvédő amerikai csapattól a párizsi olimpia keddi negyeddöntőjében, így az 5-8. helyért folytathatja szereplését. A találkozó után Mihók Attila szövetségi kapitány a csapata teljesítményét méltatta, mellette pedig kiemelte, hogy a játékvezetők is hozzájárultak a magyar csapat kieséséhez. Az Origo, a Magyar Nemzet és a Bors közös podcastjában ezúttal is a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán volt a vendég, akivel beszélgettünk az amerikaiak elleni kiesésről és szóba került a férfi pólócsapat olaszok elleni negyeddöntője is.

