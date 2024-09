A magyar klub a hétvégén a szerbiai Kragujevacban szerepel az új vezetőedző, Varga Dániel irányításával a BL-selejtezőben. Az első mérkőzésen a legújabb európai sztárcsapat, a házigazda Radnicki ellen szállt medencébe. Az első két gólt a Radnicki szerezte, egyenlíteni a második negyedben, 3-3-nál tudott a BVSC, nagyszünetre is egállal vonulhattak el a felek (4-4). A budapesti alakulat a harmadik nyolc perc elején, 5-4-nél vezetett először, 5-5 után pedig sorozatban háromszor talált be. Ekkora különbséggel fordultak a felek a záró negyedre is (9-6), innen tudott egyenlíteni az utolsó két percre fordulva a Radnicki, öt másodperccel a végső dudaszó előtt pedig a győztes találatot is megszerezte a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A BVSC az utolsó másodpercekben veszítette el a vízilabda-BL selejtezőjét

Fotó: bvsc.hu

A vlv.hu kiemelte, hogy a BVSC a harmadik percben elveszítette Konarik Ákost, akire

Filip Jankovics rontott rá és ököllel verte másodpercekig a fejét.

Konarik szájából folyt a vér, úgy úszott vissza, de a bírók mindebből semmit nem vettek észre.

Varga Dániel vezetőedző, és a klubja is beszámolt Konarik Ákos állapotáról, eszerint

a válogatott játékost kórházba szállították, négy öltéssel kellett összevarrni a száját, és a hátralévő két selejtezőmeccsen biztosan nem játszhat.

A négycsapatos kvalifikációs tornán a horvát HAVK Mladost és a görög Vuliagmeni csatázik még az egyetlen továbbjutó helyért.

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, B csoport (Kragujevac)

SPD Radnicki (szerb) - BVSC-Zugló 10-9 (2-1, 2-3, 2-5, 4-0)

a magyar csapat gólszerzői: Csapó, Tátrai, Mészáros 2-2, Csacsovszky, Ekler, Szeghalmi 1-1

A magyar csapat további BL-programja:

szombat:

HAVK Mladost (horvát) - BVSC-Zugló 18.00

vasárnap:

BVSC-Zugló - Vuliagmeni (görög) 18.00