A georgiai válogatott jobbátlövő, Giorgi Chovrebadze tavaly nyáron igazolt a francia Montpellier-től a német kézilabda-bajnokság, a Bundesliga küzdelmeibe. Új csapata a VfL Gummersbach lett, a csapat ügyvezető igazgatója, Christoph Schindler pedig a napokban elárulta, hogy egy videó megtekintésének is köszönhető, hogy a 194 cm magas játékos felkeltette a klub figyelmét.

„Évek óta figyeltem őt, mióta megláttam egy videót róla még 16 éves korából, amikor még Tbilisziben játszott. Franciaországból azok után szerződtettük, hogy az utolsó ottani szezonjában csak egyetlen gólt lőtt, de a fizikai adottságai olyanok, amilyeneket nagyon ritkán lehet látni egy kézilabdázónál. Taktikailag ugyanakkor még fejlődnie kell – mondta Cristoph Schindler, aki azt is kiemelte, hogy Chovrebadzéról készült egy olyan, az interneten vírusként terjedő felvétel is, amelyen helyből felugrott egy 150 cm magas emelvényre.

Giorgi Chovrebadze a előző szezonban a hatodik helyhez segítette a Gummersbach kézilabdacsapatát a Bundesliga tabelláján

Fotó: UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Egy sérülés is segítette az új kézilabda-Bundesliga-sztár ugrási képességeit

Az említett, 150 centiméteres helyből magasugrással kapcsolatban Chovrebadze is megszólalt a Bildnek.

„Gyerekkorom óta jó atletikus képességeim voltak, és tudtam magasra ugrani. Amikor elkezdtem szakemberekkel dolgozni, és

útmutatást kaptam a megfelelő edzéshez, amelyek által tovább fejlődtek az ugrásaim

– mondta a 23 éves georgiai kézilabdázó, aki hozzátette, egy sérülés miatt kezdett el páros lábbal ugrálni. – Az Európa-bajnokság előtt megsérültem, és sérüléssel kellett játszanom. Egy lábbal nem tudtam jól ugrani, mert nagyon fájt. Aztán elkezdtem két lábbal ugrálni. Valahogy bevált, és azóta megpróbálom többet használni, mert hatékony.”

A 12-szeres német bajnok, idén Európa-liga-csoportkörös Gummersbach egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte a Bundesliga 2023-24-es szezonját.

