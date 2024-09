A szalagátvágással egybekötött hivatalos megnyitót megelőzően 15 órától egy négycsapatos U18-as mini kosárlabda torna adta meg az alaphangot, amelynek győztese a megnyitó után a DVTK HUNTHERM bajnoki címvédő női kosárlabda csapatával is összemérhette a tudását 2x5 percben. A tervek szerint egy gálamérkőzés keretében a DVTK munkavállalóinak legjobbjaival is megmérkőzött volna Völgyi Péter csapata, a mérkőzés el is kezdődött, de ezt a meccset sajnos két perc után a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt le kellett fújni, és egy későbbi időpontra halasztani.

A nemzeti színű szalagot Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) főtitkára, Sántha Gergely, a DVTK elnöke, Völgyi Péter, a DVTK HUNTHERM vezetőedzője és a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Kányási Veronika, a DVTK HUNTHERM csapatkapitánya, valamint Csöbör Katalin és Dr. Kiss János országgyűlési képviselők vágták át.

Felavatták a DVTK Szabadidőparkot

Fotó: Csoma Árpád és Szabó Krisztián

A beruházás a jelenlegi területen korábban álló, már elavult épületegyüttes bontásával kezdődött 2024. májusában. A törmelék elszállítását és a területrendezést követően elsőként teqball (a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet ívelt asztalon játszanak) asztalok kerültek elhelyezésre a parkban, majd elindult a két szabványméretű 3x3 kosárlabda pálya építése. A kosárlabda pályák műanyag kültéri sportburkolatot kaptak, és egy-egy kétsoros lelátó is épült az oldalvonalak mellett. A két pálya egymással szemben került elhelyezésre, így arra is van lehetőség, hogy hagyományos kosárlabda mérkőzéseket is játszanak egymás ellen az arra vállalkozó csapatok.

"Mindig nagy öröm és megtiszteltetés, mikor egy közösség, illetve különböző szervezetek összefogásának maradandó eredményét, mint jelen esetben a DVTK Szabadidő Park, és azon belül a szabadtéri kosárlabda pálya átadását ünnepelhetjük" - hangsúlyozta Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) főtitkára.

Az elmúlt hónapok munkája, elkötelezettsége és közös erőfeszítései után végre elérkezett ez a fontos pillanat, hogy egy újabb, a kosárlabda sportághoz kötődő gyöngyszemmel gazdagodott a DVTK sportlétesítményeinek köre.

Az MKOSZ már több, mint 10 évvel ezelőtt felismerte, hogy a 3x3 szakág a magyar kosárlabdázás egyik legnagyobb kiugrási lehetősége, így nekilátott a 3x3 kosárlabdázás népszerűsítéséhez és megerősítéséhez: felvállalta a Streetball országos versenysorozat finanszírozását, megalkotta a Magyar Kosárlabdázás Napja eseményt, mely valójában a 3x3 versenysorozat döntője, és megkezdte szabadtéri pálya programját, illetve a 3x3 pályaépítések stratégiai támogatását. A program kezdete óta több, mint 150 3x3 félpálya került országszerte telepítésre, számos kosárliget került megépítésre, és ezek a pályák voltak, amik számos településen a COVID alatti terembezárások során megmentették a kosárlabda sportág utánpótlásnevelését. Ezen sorozathoz csatlakozott ma a DVTK Szabadidőpark" - tette hozzá az MKOSZ főtitkára.