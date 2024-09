A kedd délutáni sajtónyilvános edzésen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az MTI-nek elmondta, hogy a Mosonmagyaróvár jobbátlövője ismét az Achilles-ínával bajlódik, és az MRI-vizsgálat alapján az orvosok arra jutottak, hogy két-három hét pihenésre van szüksége.

Albek Anna sérülés miatt kikerült a magyar vágogatott keretéből

Fotó: AFP

Szöllősi-Zácsik Szandrát és Debreczeni-Klivinyi Kingát ezúttal nem hívta be Golovin - előbbi tagja volt az olimpiára készülő keretnek, utóbbi pedig ott is volt Franciaországban -, de elmondta, hogy a decemberi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságig velük is számol.

Az említetteken kívül a mostani keret szinte teljesen megegyezik az ötkarikás játékokon hatodik helyezett csapat névsorával. A szakvezető kifejtette: ez nem azt jelenti, hogy a közeljövőben nem lesznek változások, de a meghívókat két héttel ezelőtt kellett kiküldeniük, amikor még nagyon nehéz volt következtetni a játékosok formájára és állapotára, ezért szavaztak bizalmat azoknak, akikkel együtt dolgoztak majdnem az egész nyáron át, és megmutatták, hogy jó teljesítményre képesek.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ezúttal Debreczeni-Klivinyi Kingát sem hívta be

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kapitány szerződése december végén járt volna le, de hétfőn bejelentették, hogy a 2028-as olimpia végéig meghosszabbították. Mint elmondta, boldoggá teszi, hogy vele tervezik ezt az időszakot és továbbra is nagyon motivált.

Tudom, hogy az első hároméves ciklus eleje nem volt tökéletes, de lehetett látni, hogy fejlődtünk. Fontos, hogy az elkezdett munkát próbáljuk továbbvinni, hogy megerősítsük a csapatot és azt a szintet, amit nyújtottunk"

- magyarázta a szakvezető. Hozzátette, az olimpiai selejtezőtornán és az ötkarikás játékokon mutatott teljesítményt szeretnék megtartani, illetve ahhoz képest előrelépni.

A válogatott két edzőmérkőzést játszik Tatabányán a románokkal, csütörtökön 17 órától zárt kapuk mögött, szombaton 17.30-tól pedig nézők előtt.

"Azt a játékot, amit játszottunk, meg kell erősíteni. Az kell, hogy az legyen az alap" - beszélt a legfőbb szakmai célkitűzésről Golovin.

Mint kifejtette, az olimpián is voltak hullámvölgyeik, de jól jöttek ki belőlük, ez pedig azt mutatja, hogy mentálisan erősek a játékosok, és ez a hét is arról fog szólni, hogy higgyék el, mire képesek. Ezt azért is tartja nagyon fontosnak, mert sok mérkőzés a végjátékban dől el, mint például az olimpiai negyeddöntőjük a svédek ellen. Felidézte: Franciaországban lehetett látni, képesek nagyon komoly teljesítményt nyújtani a világ legjobb csapatai ellen is.