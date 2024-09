A párizsi olimpia női kézilabdatornáján hatodik helyen végző magyar válogatott kapusa, Janurik Kinga sem távozott üres kézzel a francia fővárosból. A NOB egyik főtámogatója, a Samsung a nyári olimpiai és paralimpiai játékok hivatalos partnereként 17 ezer darab Galaxy Z Flip6 típusú, egyedi telefont osztott ki, így a 32 éves játékos is kapott egy ilyen készüléket.

A különleges telefon jelentősen eltér a kereskedelmi forgalomban szintén fél millió forintért kapható változattól, ugyanis ezen az olimpiai ötkarika és a paralimpia logója is megjelenik,

továbbá jár hozzá egy egyedi, bőrből készült tok is.

Janurik Kinga is pályára lépett a párizsi olimpián a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Mandiner megírta, hogy Janurik Kinga a jelek szerint nem tart igényt a készülékre, ugyanis a Facebookon feladott egy hirdetést, amely alapján 500 ezer forintért adná el az egyedi gyártású mobiltelefont. Bővebb részletek ezzel kapcsolatban nem derültek ki, azóta pedig Janurik is eltávolította az apróhirdetést a közösségi felületről.

A dél-koreai cég az egyedi kinézet mellett hasznos programokat is telepített a telefonra, amelyek segíthettek a sportolóknak Párizsban, valamint a jelenleg is zajló paralimpián. A virtuális pénztárcában végtelen italautomatás zseton található, melyet az olimpiai faluban lehet használni, de a sportolók a párizsi tömegközlekedést is korlátlanul vehették igénybe az előre telepített szolgáltatások révén.

