A női kerekesszékes tőrcsapatunk a Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Veres Amarilla összeállításban kiválóan menetelt a döntőig, amely némi csúszással csütörtök este 20.00 helyett körülbelül 20.40 körül kezdődött csak el.

Sajnos nem indult jól az összecsapás,

az első három asszót 5-1, 5-2, 5-0-ra veszítettük el, aztán Hajmási Éva a negyedikben valami elképesztő vívást mutatott be, és 17-4-re!!! verte a tőr egyéni második helyezett riválisát. Erre mondják azt, hogy le a kalappal, ezzel összesítésben 20-19-es magyar vezetéssel jöhetett a váltás, az újabb párok a páston.

Az ötödik asszóban Mező Boglárkának nem volt könnyű dolga, mert ránézésre a kínai versenyző közel volt a magyar sportolóhoz, és ezt kihasználva hamar 25-21-re módosította az állást, jöhetett a csere és Veres Amarilla. A tokiói paralimpia egyéni aranyérmese sajnos nem tudta ledolgozni a hátrányt, sőt, 30-23-as vezetéssel fordulhattak rá a kínaiak a hetedik asszóra, és lényegében az utolsó három küzdelemre.

Mező Boglárka nem ijedt meg az előtte álló feladattól, azonban itt is a kínaiak tudtak jól kijönni az asszóból, így 35-26-nál érkezett Hajmási Éva, akire ismét nem kisebb feladat várt, minthogy eltüntessen egy tetemes különbséget a két csapat között. Hajmási most is megnyerte az asszóját, ezúttal 7-5-re, ami azt jelentette, hogy az utolsó párosban Krajnyák Zsuzsannának 40-33-as állásról kellett csodát tennie.

A 12-szeres paralimpiai érmes magyar vívó szépen állta a sarat, de végül nem tudta kínai ellenfelét megállítani, így a magyar csapat 45-34-es végeredménnyel ezüstérmes lett. A magyar küldöttség ezzel összességében már a nyolcadik érmét szerezte meg a paralimpián, a francia fővárosban.