A Magyar Nemzet számolt be részletesen a csütörtöki nap eseményeiről. A férfiak mérkőzésével kezdve Peru ellen Lékó Péter maradt ki a magyar együttesből. Ennek oka, hogy Ács Péter szövetségi kapitány igyekszik elosztani a terheket, továbbá ezzel a húzással ismét elérte, akárcsak legutóbb Rapport kihagyásával Salvador ellen, hogy ismeretlen vizekre kényszerítette az ellenfelet.

Ugyanis jó eséllyel a peruiak a Rapport Richárd, Lékó Péter, Szanan Szjugirov, Berkes Ferenc alapcsapat ellen készültek, és ha így volt, akkor a második táblától lefelé kidobhatták a kukába a kidolgozott taktikát. Lékó hiányában mindenki eggyel feljebb lépett, ezáltal ismét bekerült a csapatba negyedik táblásként Gledura Benjámin.

Rapport szerdán kimaradt a csapatból a Salvador elleni siker alkalmából, azonban a csütörtöki napon sziporkázott és könnyen győzött a saját partijában Jorge Cori ellen. Utána következett Berkes Ferenc, aki sajnos nem tudott életet csiholni a partijába, a gyors vezércsere után már látszott, hogy a játszmája valószínűleg döntetlennel ér véget (így is lett). Szerencsére ennek nem volt sok jelentősége, mert a másik két táblán, egyaránt sötéttel Szjugirov és Gledura is jobban állt, és végül be is húzta a saját játszmáját.

A végeredmény tehát Magyarország–Peru 3,5-0,5. A nők hasonlóan a férfiakhoz ugyancsak dél-amerikai rivális, Ecuador ellen győztek 3,5-0,5-re, Hoang Thanh Trang, Papp Petra és Lázárná Vajda Szidónia nyert, míg Terbe Julianna remizett, az éltáblás Gaál Zsóka pedig ezúttal kimaradt.

A magyar B csapatok a papírformát érvényesítve szintén második diadalukat aratták: a férfiak Skóciát 3-1-re, míg a nők Izlandot 3,5-0,5-re verték. Az U25-ös együttesek viszont ebben a körben már nehéz ellenfelet kaptak, és mindkettő alulmaradt, a férfiak 3-1-re a 11. helyen kiemelt lengyelekkel, míg a nők 4-0-ra a kilencedikként rangsorolt spanyolokkal szemben.

A 45. sakkolimpia pénteken 15 órától a harmadik fordulóval folytatódik. A svájci rendszerű, 11 fordulós viadal jövő vasárnap zárul, az egyetlen szabadnap jövő kedden lesz.