A Magyar Nemzet számolt be a hétfői sakk eseményekről. Rapport Richárd viszonylag biztonságinak tűnő taktikát választott a világbajnoki kihívó Gukesh ellen, és Lékó Péter, valamint Gledura Benjámin is inkább erre törekedett.

Szűk háromórányi játék után még biztatóan állt a mérkőzés, mert úgy tűnt, Rapport, Szjugirov tartja az egyensúlyt, és amennyivel Gledura kicsit gyengébben, Lékó viszont jobban állt a partiban, míg Rapport meccse döntetlenre végződött.

Az időzavarban lévő Szjugirov végül hibázott és nagyon gyanús végjátékba sodródott, és ugyanezt mondhattuk el Gleduráról is. Előbb Gledura, majd Szjugirov védekezése is összeomlott, ezért Lékóék is döntetlenre adták a játszmát.

Így alakult ki a 3-1-es vereség; kedden pihenőnap, majd utána folytatódnak a küzdelmek.

Sakkolimpia, 6. forduló, a magyar csapatok eredményei:

férfiak:

Magyarország–India 1-3

Banglades–Magyarország B 2-2

Magyarország C–Thaiföld 3,5-0,5

nők:

Magyarország–Peru 2-2

Franciaország–Magyarország B 3,5-0,5

Dominikai Köztársaság–Magyarország C 2,5-1,5

Íme néhány érdekesség Gaál Zsókáról, a női csapat tagjáról: