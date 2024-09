Xavier Pascual és a veszprémi kispad sem lehetett nyugodt

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A második félidőt Agustín Casado kiállítása miatt emberhátrányban kezdte a Veszprém, így aztán a fordulás után két gólra zárkózott fel a Paris Saint-Germain. Ennél tovább viszont nem csökkent a különbség, a hazaiaknak ugyanis rendre akadt válasza a franciák góljaira. Sőt, két indításgóllal visszanőtt ötgólosra az előny, 25-20-nál jött is a párizsi időkérés.

Ludovic Fabregas indításokból is kíméletlen volt

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Ám akárcsak az első játékrészben, ezúttal sem tudott segíteni a csapatán Raúl González a megbeszéléssel. Corrales remekelt a kapuban, Mikita Vajlupav pedig sorra dobta a gólokat elöl. Hihetetlen, de

a 42. percben már tíz gól volt a különbség (31-21),

így az újabb PSG-időkérés közben jöhetett a közönség örömteli kiszámolása. Nem csupán magyarul, hanem angolul is, hogy külföldön is értsék.

Mikita Vajlupav szárnyalt a második félidő elején, 8 lövésből szerzett 8 góllal zárta a meccset

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A párizsiak egy, az ő szempontukból 0-7-es sorozat után találtak be, de az átlagosan percenként érkezett veszprémi gól a második félidőben továbbra is érvényben maradt. Még 48 perc után is, amikor aktuálisan 18-9-re vezetett a bakonyi csapat a fordulástól számítva. Az eksztázis enyhe kifejezés ahhoz, ami ebben a 18 percben jellemezte a Veszprém Arénát.

Ráadásul a különbség még tovább nőtt, 13, majd 14 gólos lett a magyar bajnok előnye.

Biztos, ami biztos, a közönség az 56. percben, 40-25-nél újabb kiszámolást tartott, ezúttal 15-ig ment el a számlálás.

Raúl González sem hitt a szemének, mi történt a második játékrészben

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Nyolcgólosnál nagyobb különbség még sosem volt a két csapat egymás elleni mérkőzésein, ez most majdnem megduplázódott, a közönség pedig Pascual nevét is állva skandálta az utolsó percekben. A Veszprém jövő szerdán a portugál Sporting otthonában folytatja a BL küzdelmeit, előtte szombaton a Budakalászt fogadja az NB I 3. fordulójában.