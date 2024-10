Novemberben rendezik meg az Autumn Nations Series elnevezésű rögbitornát, amelyen Anglia, Új-Zéland, Skócia, Írország, Ausztrália, Olaszország, Argentína, Franciaország, Japán, Wales, Dél-Afrika, Portugália, Georgia és a Fidzsi-szigetek férfi válogatottja vesz részt, és mérkőznek meg a csapatok egymás ellen. A tornán az északi féltekén első alkalommal kerül sor egy szabályváltozásra: a nem szándékos, de durva szabálytalanságok (például vétlen összefejelés) esetén nem végleg fogyatkozik meg az egyik csapat, hanem a kiállítás csupán 20 percig tart – azaz ennyi idő után a piros lapot kapott játékos helyére beállhat egy csapattársa.

Megváltozhat a kiállításokra vonatkozó szabály a rögbiben

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Többen ellenzik a kiállításokra vonatkozó szabályváltozást a rögbiben

A résztvevő nemzetek közül Írország és Franciaország is felháborodott a döntésen, és határozottan ellenzi a szabályváltozást. A Francia Rögbiszövetség szerint egy ilyen változás elfogadhatatlan visszalépésnek számít a játékosok biztonsága szempontjából, míg az írek szintén megmaradnának a szigorúbb szabályoknál.

November 14-én ülésezést is tart a rögbisport irányító testülete (World Rugby), amelyen arról is tárgyalnak majd, hogy a 20 perces kiállítás akár végleg érvényben maradna, sőt, a végleges kiállítás is megszűnhet, és a szándékos szabálytalanságok esetén is csak 20 percre fogyatkozik meg az egyik csapat.

"Semmilyen tesztelés és változtatás nem jöhet számításba anélkül, hogy ne az lenne teljesen előtérben, hogy a játékosok biztonsága és jóléte a legfontosabb. Elsősorban a játékosokra és az ő érdekeikre kell ügyelnünk, és a novemberi tornán is figyelünk erre – mondta a novemberi torna szervezőcsapatának főnöke, Julie Paterson. – A rögbiben óriási lehetőség rejlik egy sokkal szélesebb körű közönség figyelmének megragadására is, amellett, hogy közben megőrizzük a már meglévő, szenvedélyes rajongókat is. A legújabb tárgyalások is egy lépést jelentenek a szurkolótábor növelése felé, és az Autumn Nations Series is remélhetőleg fokozza a rajongók élményét."

Az Autumn Nations Series rögbitorna november 2-án kezdődik, amikor Anglia Új-Zélandot, Skócia pedig a Fidzsi-szigeteket fogadja.