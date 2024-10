A Veszprém első alkalommal lépett pályára hazai közönség előtt azóta, hogy egy héttel ezelőtt megnyerte az egyiptomi klubvilágbajnokságot, ezért a kezdés előtt a pálya kezdőkörében néhány percig kiállították a trófeát.

Nedim Remili (b) ezúttal is megállíthatatlan volt

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Több ismerőst is köszönthettek a két csapat szurkolói és játékosai az ellenfélnél, hiszen a bakonyiakat nyár óta irányító Xavier Pascual Fuertes három szezon alatt három bajnoki címet nyert a Dinamóval - fia, Alex Pascual García ma is játszott a román együttesben -, a bukarestiek jelenlegi szakvezetője, David Davis pedig 2018 és 2021 között egyszer lett bajnok, egyszer pedig Magyar Kupa-győztes a Veszprémmel - derült ki az MTI beszámolójából.

A hazaiak horvát irányítója, Luka Cindric idén nyáron szintén Bukarestből érkezett. A Dinamo szerb válogatott kapusa, a veszprémi színekben bajnok és háromszoros kupagyőztes Vladimir Cupara sérülés miatt hiányzott a keretből, de eljött jelenlegi csapatával és a lelátóról figyelte a meccset.

Fölényes veszprémi győzelem után először kaptak ki Rosta Miklósék

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Rosta Miklós szegedi színekben eldöntötte a 2022-es bajnoki döntőt a Veszprém Arénában - a visszavágó vége előtt két másodperccel lőtt góljával -, ennek ellenére nagy taps köszöntötte a bemutatáskor, ahogyan Cuparát és Davist is. A Veszprém 4-4 után jó védekezésére és Rodrigo Corrales védéseire alapozva 10-4-re elhúzott, de Davis látszólag nyugodtan figyelte a pályán történteket, nem kért időt. A folytatásban nem nőtt tovább, de számottevően nem is csökkent a különbség. A bakonyiak lerohanásból és átlövésből is hatékonyak voltak, a bukarestiek viszont elveszítették Darko Djukicot, mert egy büntetőnél fejbe lőtte Rodrigo Corralest, ezért piros lapot kapott.

A jól hajrázó hazaiak a szünetig tulajdonképpen eldöntötték a meccset, a 37. percben már tíz volt közte, majd a Veszprém öt, a Dinamo hét percig nem talált be. Továbbra is jól működött a házigazdák védekezése, Corrales remekül védett, így az utolsó tíz percben már csak az volt a kérdés, lesz-e akkora különbség a két együttes között, amekkora korábban még volt. Közel volt a 2021-es 15 gólos sikerhez a magyar bajnoki címvédő, amely ezúttal 12 találattal győzött. Remek védekezését jellemzi, hogy nyolccal több kapura lövése volt, mint amennyit ellenfelének engedélyezett.