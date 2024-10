Sidney Crosby és Alekszandr Ovecskin, az NHL két legnagyobb klublegendája az aktív jégkorongozók között

Fotó: Getty Images via AFP / 2023 Getty Images

Egycsapatos klublegendák az NBA-ben

Az NHL-hez képest egy másik amerikai major ligában, az NBA-ben jóval kevesebb név szerepel a hasonló listán. Az észak-amerikai kosárlabdaliga történetében összesen 47 olyan, már visszavonult játékos volt, aki a legalább tízéves karrierje során végig egyetlen csapatban szerepelt. A rekorder 21 idénnyel a Dallas Mavericks német klublegendája, Dirk Nowitzki; de a listán olyan nevek szerepelnek, mint a tragikusan elhunyt Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Larry Bird (Boston Celtics), vagy éppen Magic Johnson (Lakers).

A jelenleg is aktív kosárlabdázók között azonban csupán három olyan játékos szerepel, aki már a ligához történő csatlakozása óta, legalább tíz éve ugyanazt az NBA-csapatot erősíti.

Az október 22-én elstartolt alapszakaszban Stephen Curry (Golden State Warriors) már a 16., Draymond Green (Warriors) a 13., Jannisz Antetokunmpo (Milwaukee Bucks) pedig a 12. idényét kezdi el. Vitathatatlan, hogy mindhárman klasszisok, ráadásul NBA-bajnokok, így ők már valóban klublegendának mondhatják magukat, és amennyiben a karrierjük is a jelenlegi csapatnál zárul, akkor az "egycsapatos klublegendák" táborába is bekerülnek majd.

Stephen Curry nyáron olmpiai bajnokká is vált, teljessé téve a fantasztikus karrierjét

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Egycsapatos klublegendák az NFL-ben

Az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) elmúlt évtizedeiben még a NHL-hez képest is jóval több olyan sportoló van, aki egyetlen csapatban játszott, és ott legalább tíz évet töltött. Ezért aztán (még ha ezzel jó néhány legendát, köztük például a négyszeres bajnok Terry Bradshaw-t, Lawrence Taylort vagy éppen Ray Nitschke-t el is veszítjük) szűkítsük le a névsort azzal, hogy olyanokat veszünk figyelembe közülük, akik a 15 esztendőt is elérték a klubjukban. Ilyen, már visszavonult játékosból ugyanis "csak" 56 van. A nevek között szerepel négy, többszörös Super Bowl-győztes irányító is Bart Starr (Green Bay Packers), Eli Manning (New York Giants), Ben Roethlisberger (Pittsburgh Steelers) és John Elway (Denver Broncos) személyében, de a közelmúlt kimagasló alakjai közül Matthew Slater (New England Patriots), Larry Fitzgerald (Arizona Cardinals), vagy éppen a 21 NFL-szezonjával rekorder Jason Hanson (Detroit Lions) is a listát erősíti.