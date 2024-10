Az 1954. március 23-án született Rózsás neve elsősorban a Zalaegerszeg csapatával forrt össze az évek alatt, a legendás centerrel, Szűcs Józseffel együtt Körmendről igazolt az NB II-ből frissen felkerülő ZTE-hez. Rendkívül sokáig erősítette a Zalaegerszeg együttesét, majd aktív pályafutását követően sem szakadt el a klubtól és a sportágtól - sportvezetőként maradt a zalaegerszegieknél. A klubnál volt szakosztályvezető, elnök és ügyvezető igazgató is.

Egészen 2001-ig élt Zalaegerszegen, majd ezt követően Szigetszentmiklósra költözött. A sportágtól azonban ezután sem szakadt el, szövetségi szinten dolgozott. Volt az MKOSZ gazdasági vezetője, versenyigazgatója, a férfi liga elnöki posztját is betöltötte, egy ideig pedig a szövetség társ elnökeként is tevékenykedett. Egy, a sportág viszonyait mindig is remekül átlátó, egészen egyedi, fanyar humorú sportvezetőt vesztett el a sportág Rózsás Gábor halálával.