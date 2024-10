A korábbi kanadai válogatott Campbell igazi úttörő a jégkorong világában, ő volt az első női tréner az AHL történetében is, és most az NHL-ben is megtette ugyanezt. Korábban játékosként az U-18-as tornán világbajnok lett Kanadával, majd a felnőttek között ezüstérmes lett a vb-n 2015-ben.

A liga első mérkőzését a Kraken 3-2-re elvesztette a St. Louis Blues ellen az NHL nyitányán.