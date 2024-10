Egészen remekül kezdődött a mérkőzés a magyar csapat számára, az első gólt a találkozón a 3. percben Faluvégi szerezte, majd rá egy percre ismét betalált, miközben a kapuban Szemerey valami elképesztő módon védett. Fogott az első félidőben szélső és beálló ziccert is, teljesen összezavarta a francia játékosokat.

Az olimpiai ezüstérmes gall csapat az első játékrészben nem is talált nagyon magára, az első találatot a 7. percben jegyezték, tíz perc után pedig már 5-2 volt a magyaroknak, az első 15 perc után pedig már 9-5-re is vezettek Golovin Vlagyimir tanítványai. Aztán a 20. perc környékén kicsit pontatlanná vált a játék, ekkor a szövetségi kapitány időt kért, rendezte a sorokat, a 25. percben 14-8-ra is vezettünk (Faluvégi ekkor már öt gólnál járt), ám ekkor összeszedték magukat a házigazdák. Ennek az lett a vége, hogy a félidőben 15-12-őt mutatott az eredményjelző, igaz, a végére emberhátrányba is került a magyar csapat.

Fotó: Aniko Kovacs / Magyar Kézilabda Szövetség

A második félidőben Szemerey ott folytatta, ahol abbahagyta, immár hét méterest is védett, tényleg rajta nem múlt semmi a meccsen. Sajnos támadásban kicsit visszaesett a csapat, a 26. percétől kezdve a 34. végéig nem sikerült betalálni, fel is jöttek a házigazdák 16-14-re. Ekkor újabb kiállítással sújtották a magyar együttest, de a franciák a javuló támadójátékunk miatt is, nem tudtak igazán élni a lehetőséggel.

Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, a 45. percben 23-20-ra vezetett a magyar csapat, három góllal, akárcsak a félidőben, a franciák még időt is kértek, hogy kitalálják, hogyan csökkentsék valahogy a különbséget. Ehhez természetesen az egyre feszesebben védekező magyaroknak és a továbbra is remekül védő Szemereynek is volt egy-két szava. Az utolsó tíz percre fordulva 26-23-ra vezetett Magyarország, továbbra is tartva a megnyugtató különbséget.

Aztán a hajrára összeszedték magukat a franciák és az 57. percre feljöttek egy gólra, 28-27-re. Az 58. percben a házigazdák hét méterest kaptak az egyenlítésért, de Szemerey megint villant, ráadásul utána Vámos góljával 29-27-re alakítottuk az állást az utolsó másfél percre. Sőt, Simon 60. percben bebombázott hetesével már 30-27 volt ide. A végeredmény is maradt ennyi, 14 év után győzött a magyar válogatott Franciaország ellen.