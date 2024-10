A magyar bajnok négy győzelemmel kezdte az NB I-et, az Euroligában - ahol legutóbb egy győzelemre volt a négyes döntőtől - viszont óriási csatában 55-54-re kikapott egy hete a francia BLA csarnokában. Az olasz bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes Schio ugyanakkor 92-58-ra verte a spanyol Salamancát úgy, hogy Juhász Dorka a WNBA döntője miatt még mindig az Egyesült Államokban tartózkodik. A Minnesota Lynxet is erősítő magyar légiós így Miskolcon sem léphetett pályára - írja az MTI.

A piros-fehér szurkolók alighanem jobb rajtot vártak kedvenceiktől, akik a nyitónegyedben tízpontos hátrányba kerültek. A szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter tanítványai azonban megrázták magukat, egy 11-0-ás rohammal rukkoltak elő, és főként a válogatott Kányási Veronika révén a 15. percben már ők vezettek 23-22-re. A félidőben 29-32 volt az állás.

Nyert az Euroligában a Diósgyőr

Fotó: facebook.com/DVTK.kosarlabda

Fordulás után, 33-32-nél harmadszor volt a magyaroknál az előny, majd kellemes meglepetésre nyolc ponttal megléptek a diósgyőriek, ekkor a montenegrói Milica Jovanovic is remekelt. Újabb fordulatként azonban az utolsó negyedre három pontra olvadt a különbség, a túloldalon főként a franciákkal olimpiai ezüstérmes Janelle Salaun jeleskedett. A zárószakaszban Kányási 10. pontját követően kilenc pont volt a távolság, ez négyre csökkent, majd az amerikai Kaila Charles pillanatai következtek, és máris 59-49 állt a nagyórán. Innen a Völgyi-csapat már nem engedte ki a kezéből a meccset, s végül ötvenszázalékosra javította mérlegét az Euroligában. A miskolciak jövő csütörtökön a spanyol Salamancát fogadják.

DVTK HUNTHERM-Schio (olasz) 70-63 (15-22, 14-10, 16-10, 25-21)

A magyar csapat legjobb dobói: Kányási 17, Jovanovic 17, Tadic 10

A Győr kikapott Párágban, így a második meccsén is vesztesen hagyta el a pályát. A győriek négy győzelemmel kezdték meg az NB I-es szezont, az Euroliga nyitókörében viszont 80-59-re kikaptak a vendég olasz Veneziától. Cziczás László vezetőedző még a második fordulóban sem számíthatott Bridget Carletonra, a kanadai kulcsember továbbra is a tengerentúlon tartózkodik, mivel a Juhász Dorkát is foglalkoztató Minnesota Lynx-szel döntőt vív a WNBA-ben.