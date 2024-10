A liga honlapja szerint az Európa-liga-csoportkörös Melsungen a tabella első helyén áll. A válogatott beálló nyolc gólnál tart a szezonban. A THW Kiel bár a magyar válogatott átlövővel, Imre Bencével reklámozta a 1. Vfl Potsdam elleni meccset, a jobb szélső végül a keretbe sem került be, így nem meglepő, hogy az észak-német csapat csak négy góllal, 27-23-ra verte a 6 forduló után is pont nélkül álló kelet-német csapatot.

Nagy Benedek öt védéssel, Leimeter Csaba három góllal zárt a Balingen-Weilstettenben, amely 37-25-re verte idegenben a VfL Lübeck-Schwartaut a német másodosztályban, és már második a tabellán.

Lukács Péter nem szerzett gólt, viszont kilenc gólpasszt adott az Elverumban, amely 29-25-re nyert Bergenben

a norvég bajnokságban, amelynek tabelláját hét meccs urán is százszázalékos mutatóval vezeti.

Kuczora Csenge öt, Szabó Anna egy gólt dobott a Vác elleni Európa-liga-selejtező előtt álló Thüringer HC csapatában, amely 38-31-re kikapott a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német női élvonalban.

Kajdon Blanka és Szabó Laura négy-négy találattal, Győri Barbara tíz védéssel zárt a BSV Sachsen Zwickauban, amely mindezek ellenére otthon 34-24-re kikapott a Borussia Dortmundtól.

Először nyert Woth Péter vezetőedző csapata, a Német Kupa-címvédő TuS Metzingen, amely - Woth Viktória három góljának is köszönhetően - otthon 41-29-re verte a Göppingent. Hat meccs után is tökéletes mutatóval büszkélkedhet a Dunaszerdahely a szlovák-cseh női bajnokságban. Debre Viktor vezetőedző együttese otthon 24-16-ra verte a Slavia Prahát, Kovács Noémi négy, Csernyánszky Dóra két góllal vette ki részét a sikerből. Ogonovszky Eszter háromszor talált be a Super Amara Bera Bera színeiben az Elda Prestigio ellen 38-22-re megnyert meccsen a spanyol bajnokságban, amelynek az ötödik helyén áll, számol be minderről az MTI.