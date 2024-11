Hozzáfűzte, mostanra komoly, meghatározó játékossá vált, de olyan a mentalitása, hogy nem szeretne itt megállni, még jobban akar játszani, még többet fejlődni és még több trófeát nyerni.

Bár a Kielcét a mostani idényben már kétszer is legyőzték - előbb a szuperkupa-meccsen, majd bajnoki rangadón -, de a BL-ben a várakozásoknál gyengébben szerepelnek, egy győzelemmel és hat vereséggel állnak. Meglátása szerint több mérkőzésük is volt, amelyen a szerencse nem mellettük állt, a Paris Saint-Germain ellen kihagytak egy időn túli büntetőt, a Füchse Berlin két másodperccel a vége előtt lőtte a győztes gólt ellenük, és a Veszprémmel szembeni találkozójuk is nagyon sokáig szoros volt.

"Ennek ellenére azt gondolom, nem vagyunk rossz úton, és a pontok előbb-utóbb jönni fognak, hiszen nagyon jól dolgozik a csapat, jó az összetétele, ráadásul Sabaté mester nagyon jó abban, hogyan kell kihozni a rossz helyzetekből a csapatot" - vélekedett.

Fazekas is tagja a magyar válogatott keretének, amely szerdán 19 órától Győrben a szlovákok elleni találkozóval megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtezősorozatban.

Mint mondta, mindenki nagyon várta, hogy eljöjjön ez a pillanat, hiszen nagyon szeretnek együtt lenni, szinte egy családot alkotnak, nagyon jó a hangulat, és minden mérkőzést ki kell használniuk a fejlődés érdekében.

"Mindig elmondom, hogy amikor magamra veszem a címeres mezt, akkor semmi más célom nem lehet, csak a győzelem. Szeretnénk ezúttal is jó játékkal előrukkolni, és megnyerni mindkét mérkőzést" - nyilatkozta.