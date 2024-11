A magyar csapat nem a legjobb előjelekkel készült az összecsapásra, mivel az első három meccsét elvesztette. Februárban a nemzeti együttes két vereséggel kezdte meg szereplését az Eb-kvalifikációban, mivel előbb gyenge hajrával 70-65-re kikapott Izlandon, majd 83-62-re alulmaradt az olaszokkal szemben Szombathelyen. A rossz sorozat pénteken Isztambulban sem szakadt meg, ahonnan súlyos, 92-66-os vereséggel távozott.

Gasper Okorn szövetségi kapitány gondjait fokozta, hogy a honosított Nate Reuvers - aki első magyar mérkőzésén tíz pontot szerzett három nappal ezelőtt - ujjtörést szenvedett, és műtét vár rá valenciai klubcsapatánál. A magyarok így 11 emberrel álltak ki a törökök elleni szombathelyi "visszavágóra".

A 2/1-es mérleggel a csoport második helyén álló törököknél viszont Egin Ataman szövetségi kapitány kerete tovább erősödött, mivel két euroligás játékos érkezett Ömer Faruk Yurtseven és Onuralp Bitim személyében. A török szövetség vezérkara is megjelent a vasi városban ünneplési céllal, mivel siker esetén Törökország bebiztosíthatta Eb-részvételét - írja az MTI.

A magyar válogatott Szombathelyen is kikapott a törököktől

Fotó: MTI/Katona Tibor

A sokkal magasabb fordulatszámon játszó ellenfél hétfőn ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta: 9-0-val kezdett, s innentől a magyarok ismét futhattak az eredmény után.

A második negyedet a Falco-kosarasként otthon játszó Perl Zoltán vezette magyar válogatott kezdte 9-0-val,

és a Schaeffler Aréna közönségének nagy örömére 23-21-nél átvette a vezetést. Az ünneplés nem tartott sokáig, mivel a vendégek egy 7-0-ás rohammal válaszoltak, majd a spanyol másodosztályban légióskodó Golomán György a legjobbkor süllyesztett el egy triplát. A nagyszünetben 31-40 volt az állás az ellenfél javára.

Térfélcsere után 14 pontra nőtt az energikusabban kosarazó törökök előnye, akik szinte minden támadásból betaláltak még úgy is, hogy csak a kezdőötösük dobott kosarat. A magyar csapat azonban nem adta fel, Perl és Golomán révén öt perc alatt két pontra felzárkózott, majd Hanga Ádám bravúros hármasának köszönhetően az utolsó felvonás 54-54-ről indult. Ebben a meccs során másodszor is megszerezték a vezetést az extázisban harcoló magyarok, Vojvoda Dávid is elkapta a fonalat, és 66-60-nál Ataman időt kért. Ennek eredményeként a török válogatott került ismét előnybe (66-70) - a volt NBA-s Cedi Osman már 32 pontnál járt -, az újabb fordítás viszont már nem jött össze a nemzeti csapatnak.

A magyar válogatott februárban lép pályára a sorozat két utolsó mérkőzésén, a kvartettből az első három jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra.

A 42. férfi kosár-Eb-re 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között kerül sor Rigában, Tamperében, Limasszolban és Katowicében. A kieséses szakasznak Lettország ad majd otthont.