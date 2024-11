A Fradikeretéből Böde-Bíró Blanka, Szöllősi-Zácsik Szandra és Hársfalvi Júlia hiányzott, a hazaiaknál többek között Cristina Neagu nem játszott.

Fotó: fradi.hu

Szenzációs sikert aratott a Fradi Romániában

Meglehetősen hullámzóan alakult az első félidő: kettesével-hármasával-négyesével szerezték góljaikat a csapatok, egyszer pedig kényszerszünetet kellett tartani az eredményjelző meghibásodása miatt. Elizabeth Omoregie az első tíz percben négy alkalommal talált be a bukarestieknél, és a folytatásban is hasznosan kézilabdázott. Az FTC háromgólos hátrányt követően egyenlített, sőt a vezetésért is támadhatott, de nem járt sikerrel, a CSM pedig 16-15-ös előnyben volt a szünetben.

A 15. percet követően a 42. percben vezetett ismét a magyar bajnoki címvédő (19-18), amelynek némileg javult a védekezése, Laura Glauser pedig remekül védett. Csapata Klujber Katrin vezérletével két 3-0-s sorozatot produkált és 23-20-ra ellépett, majd felváltva estek a gólok, ami a vendégeknek kedvezett. Már két perc sem volt hátra, amikor Emily Bölk betalált, ezzel biztosította a Ferencváros számára a győzelmet.

Klujber Katrin 11 góllal, Laura Glauser 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Omoregie nyolcszor, Alina Grijseels hatszor talált be, Gabriela Goncalves Dias Moreschi 12, Daciana Hosu három védéssel zárt.

A két csapat 12. alkalommal találkozott egymással tétmeccsen, kilenc román siker mellett negyedszer győzött az FTC, amely hat vereség után először nyert a CSM otthonában.

A hat győzelemmel és egy vereséggel csoportja második helyén álló FTC egy hét múlva a CSM Bucuresti-et fogadja Érden.

Az öt sikerrel, egy döntetlennel és egy vereséggel csoportjában első helyezett, címvédő Győri Audi ETO KC ugyancsak jövő vasárnap Korsós Dorina együttese, a román Rapid Bucuresti otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

A csoportok első két helyezettje közvetlenül a negyeddöntőbe, a 3-6. helyezettek a rájátszás első fordulójába jutnak.

Eredmény, csoportkör, 7. forduló, A csoport:

CSM Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26-28 (16-15)

lövések/gólok: 50/26, illetve 47/28

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 2/2

kiállítások: 12, illetve 8 perc